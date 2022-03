Hanoi (VNA) – Les investissements américains continueront d’affluer au Vietnam, notamment dans l’économie numérique, les énergies vertes et la santé.

Lors du 5e Sommet d’affaires Vietnam – Etats-Unis, placé sous le thème «Définir l'avenir des relations économiques bilatéralesé», à Hanoi le 8 mars. Photo : VNA

Les entreprises américaines portent un grand intérêt au marché vietnamien

Lors du 5e Sommet d’affaires Vietnam — États-Unis, qui a récemment eu lieu à Hanoi, des experts et entrepreneurs américains ont affirmé leur intérêt pour le marché vietnamien.

Marisa Lago, sous-secrétaire américain au Commerce international a mis en valeur les résultats positifs que les deux pays ont atteints en 2021 en matière de rétablissement économique. Les États-Unis sont devenus le deuxième partenaire commercial et le premier marché d’exportation du Vietnam. En sens inverse, le Vietnam est le neuvième partenaire commercial des États-Unis.

Marisa Lago a fait savoir que 100 experts américains avaient déclaré qu’ils étaient prêts à aider les entreprises des deux pays à promouvoir leurs activités commerciales et d’investissement. « Nous avons l’intention d’envoyer des délégations d’entreprises américaines spécialisées dans la santé au Vietnam. De plus, nous sommes prêts à vous mettre en relation avec des grands groupes américains dans les énergies », a-t-elle ajouté.

À ce jour, les États-Unis comptent 1 150 projets au Vietnam, pour une valeur de 10,3 milliards de dollars, ce qui les place au 11e rang parmi les 141 pays et territoires qui y investissent.

En 2021, malgré la pandémie de Covid-19, de nombreux grands groupes américains tels que Apple, Amazon, Google et Intel ont annoncé de nouveaux investissements au Vietnam. Le groupe Intel, par exemple, a annoncé un investissement supplémentaire de 475 millions de dollars.

Le Vietnam a également accueilli First Solar, l’un des trois plus grands groupes américains dans les énergies, qui y est venu pour investir 1 milliard de dollars dans un projet de fabrication de panneaux solaires photovoltaïques.

En outre, la société Hayward Quartz Technology INC, siégeant dans la Silicon Valley, a décidé d’investir 110 millions de dollars dans la zone de hautes technologies de la ville de Da Nang.

Selon une enquête faite en 2021 par la Chambre américaine de commerce au Vietnam (AmCham), près de 80 % de ses membres se sont montrés optimistes quant au potentiel à moyen et à long terme du Vietnam.

« Les investissements et les échanges commerciaux entre les deux pays continueront de se développer dans les temps à venir. Les efforts que le gouvernement vietnamien déploie afin d’améliorer de son environnement d’affaires et d’aider les investisseurs sont un facteur clé dans l’attraction des entreprises américaines », a annoncé le directeur de l’exploitation de l’AmCham, Adam Sitkoff.

Le 8 mars, lors d’une séance de travail entre les responsables du ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et les entreprises américaines investissant au Vietnam, la société Ford Vietnam a annoncé son intention d’augmenter sa capacité de production et de recruter des nouveaux employés cette année. Elle a également demandé l’autorisation pour ouvrir une plateforme d’e-commerce à destination de ses clients.

Les énergies renouvelables constituent une priorité

Les entreprises sont d’accord sur le fait que les relations commerciales et d’investissements entre les deux pays disposent d’un fort potentiel de développement. Pour les États-Unis, le Vietnam est considéré comme un maillon important de la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Lors du 5e Sommet d’affaires Vietnam — États-Unis, le Premier ministre Pham Minh Chinh a indiqué que, dans sa stratégie d’attrait des investissements directs étrangers (IDE), le Vietnam donne la priorité aux projets de hautes technologies et de transformation numérique et notamment aux projets dans le domaine des énergies renouvelables.

« Le Vietnam souhaite construire un écosystème de transformation numérique efficace dans les domaines clés », a-t-il dit.

Pour sa part, le groupe ExxonMobil a souligné que le Vietnam est un marché important en Asie-Pacifique. Actuellement, le groupe met en œuvre plusieurs projets ayant pour but d’aider le Vietnam à se convertir aux énergies propres.

Précédemment, lors du Forum de commerce entre le Vietnam et les États-Unis, la chargée d’affaires par intérim de l’ambassade américaine au Vietnam, Marie Damour, s’est déclarée convaincu que les relations entre les entreprises des deux pays se développeraient fortement dans divers domaines, tels que la santé, les énergies et l’éducation.

« Le Vietnam a pris des engagements sérieux lors de la 26e Conférence des parties (COP 26). Et les États-Unis l’aideront à réaliser ces engagements. Cela ne sera pas facile, mais les défis créeront des opportunités intéressantes pour les entreprises dans les énergies renouvelables », a-t-elle indiqué. – NDEL/VNA