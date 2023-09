Le gouvernement vénézuélien est prêt à créer les conditions les plus favorables pour que la société vietnamienne VIGLACERA puisse entrer sur le marché du pays, ce qui est considéré comme une force motrice pour renforcer les relations amicales traditionnelles entre les deux pays

Dans son plan d'action pour répondre au changement climatique pour la période 2021-2030, avec vision pour 2050, Hô Chi Minh-Ville vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 10 %, et ce chiffre passera à 30 % s'il y a un soutien international. Pour atteindre les objectifs fixés, la ville a développé de nombreux programmes.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, en visite officielle au Brésil, a exhorté dimanche 24 septembre les entreprises vietnamiennes et brésiliennes à oeuvrer pour porter de manière plus équilibrée le commerce bilatéral à 10 milliards de dollars en 2025, et à 15 à 20 milliards de dollars en 2030.