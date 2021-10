Hanoi (VNA) – Les entreprises produisant et exportant des aliments vers la Chine sont invitées à s’enregistrer d’urgence, a indiqué le 21 octobre l’Autorité des notifications sanitaires et phytosanitaires et point d’informations sanitaires et phytosanitaires du Vietnam (SPS Vietnam).

Transformation de pangagisus pour l’exportation. Photo: VNA

SPS Vietnam relevant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural (MADR) a envoyé un circulaire à cet effet aux comités populaires provinciaux et municipaux, à l’Administration des produits alimentaires du Vietnam (VFA) relevant du ministère de la Santé, au Département des sciences et des technologies relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce.Les comités populaires des provinces et des villes gérées par le pouvoir central sont invités à diriger la mise en œuvre urgente de l’enregistrement des entreprises concernées et à transmettre les dossiers d’enregistrement aux organismes chargés de la gestion étatique de la sécurité sanitaire des aliments comme stipulé dans le décret n°15/2018/ND-CP du 2 février 2018 du gouvernement avant le 26 octobre 2021.Selon le circulaire, le Département de la protection des végétaux, le Département de la santé animale et le Département national d’assurance de la qualité des produits agro-sylvico-aquatiques, relevant tous du MADR, doivent guider, recevoir, vérifier les dossiers et certifier les entreprises éligibles pour s’incrire auprès de l’Administration générale des douanes de Chine (GACC) avant le 30 novembre 2021.Ce texte a été communiqué au lendemain de la publication par la GACC des Mesures administratives pour l’enregistrement des producteurs étrangers d’aliments importés (décret n°248) et de la Note n°353/2021 du Bureau de la sécurité alimentaire des importations et des exportations de la GACC concernant l’enregistrement des producteurs étrangers d’aliments. – VNA