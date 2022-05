Le ministre vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural Lê Minh Hoan travaille avec le Département américain de l’agriculture à Washington, le 11 mai. Photo : mard.gov.vn

Washington (VNA) - Le ministre vietnamien de l’Agriculture et du Développement rural Lê Minh Hoan et le vice-président senior des politiques du Conseil d’affaires États-Unis-ASEAN (USABC), Marc Mealy, ont coprésidé vendredi 13 mai à Washington un séminaire connectant les entreprises agricoles vietnamiennes et américaines.

Cet événement, tenu en marge de la tournée du Premier ministre Pham Minh Chinh aux États-Unis, a réuni des représentants d’agences, d’entreprises et d’associations du secteur agricole des deux pays et de plusieurs banques et fonds d’investissement, ainsi que des représentants de certaines grandes associations industrielles américaines telles que le Soybean Export Council, le Grains Council, le National Pork Producers Council et les sociétés agricoles multinationales.

Lors du séminaire, un représentant du ministère de l’Agriculture et du Développement rural a informé les participants de la stratégie prioritaire pour le développement du secteur agricole vietnamien dans les temps à venir ainsi que des opportunités et des défis dans la promotion des investissements et du commerce bilatéraux.

Avec le désir que les deux parties deviennent un partenaire fiable et durable l’une de l’autre, des représentants d’entreprises et d’associations industrielles ont échangé des idées, en particulier sur les difficultés et obstacles à la production, aux affaires et à l’investissement au Vietnam.

Le ministre Lê Minh Hoan s’est engagé à accompagner les entreprises et les investisseurs américains dans la résolution des difficultés et des obstacles afin de créer un environnement de la production, des affaires favorable pour la communauté des entreprises en général et les entreprises américaines en particulier.

Lors de l’événement, quatre protocoles d’accord de coopération ont été signés, le premier entre le Partenariat pour une agriculture durable au Vietnam (PSAV) avec Pepsico et Care International sur le renforcement de la coopération en matière de production alimentaire au Vietnam ; le deuxième entre la province de Bac Giang et le groupe ERG sur la promotion du commerce des produits agricoles locaux ; le troisième entre la compagnie par actions de production de meubles Moc Thinh Phat et Grasslands Farms sur la promotion du commerce des produits agricoles; et le quatrième entre Nevist Vietnam International Import-Export Company et AGP sur la promotion du commerce et des investissements dans ce secteur.

Les entreprises des deux pays ont également discuté des possibilités de coopération pour promouvoir le commerce, rechercher des opportunités d’investissement, transférer des technologies et explorer des opportunités de coopération entre de grands groupes américains et multinationaux pour introduire les produits agricoles vietnamiens dans la chaîne de valeur mondiale. – VNA