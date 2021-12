Photo d'illustration : VNA

Tokyo (VNA) – Le président de l'Association des entreprises et de promotion des investissements entre Hokuriku et le Vietnam, Mitsuru Mitani, a affirmé que les entreprises locales apprécient hautement l'environnement d'investissement au Vietnam et les perspectives de coopération bilatérale dans l’avenir.

S’exprimant lors de la récente conférence de bilan des travaux de l'Association en 2021, Mitsuru Mitani a annoncé l’intention d’organiser une visite au Vietnam pour des entreprises locales et a déclaré être prêt à accueillir des entreprises vietnamiennes si elles se rendront dans la région japonaise.

Pour sa part, le consul général du Vietnam à Osaka Nguyen Hong Ha a hautement apprécié les efforts de l'Association japonaise pour maintenir et promouvoir les relations entre Hokuriku et le Vietnam.

Le Consul général a déclaré que le gouvernement vietnamien encourage la mise en œuvre de la politique de cohabitation avec la pandémie et du double objectif de contrôle de l’épidémie et de croissance économique. Des signes positifs ont montré que le Vietnam reste encore une destination attrayante et sûre pour les investisseurs étrangers.

Le consul général du Vietnam à Osaka Nguyen Hong Ha. Photo: VNA

Les entreprises de Hokuriku investissent actuellement dans 96 projets au Vietnam. Le Vietnam occupe plusieurs fois la première place dans les récents sondages effectués auprès des membres de la Fédération économique de Hokuriku sur les pays potentiels pour investir et construire des usines dans les 5 prochaines années. Concrètement, selon le sondage effectué en octobre dernier, 26,8% des entreprises interrogées ont exprimé la volonté d’investir au Vietnam, contre 16,9% en Inde, 14,1% en Indonésie et 20,4% en Chine. -VNA