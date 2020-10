Hanoi (VNA) – Au cours des dernières années, les entreprises et entrepreneurs vietnamiens n’ont cessé de croître et de prospérer, contribuant de manière significative au développement économique du pays.

Dans l'usine de construction automobile de Vinfast à Hai Phong (Nord). Photo : VNA



Cependant, dans un contexte d’intégration économique internationale profonde, les entrepreneurs vietnamiens font encore face à de nombreuses difficultés. Par conséquent, il est essentiel d’élaborer de manière proactive des stratégies pour devenir progressivement une force capable et qualifiée qui joue un rôle clé dans le développement de l’économie en général, ainsi que pour renforcer la capacité d’intégration économique internationale.

Les entreprises deviennent les ailes de l’économie nationale

Le Parti et l’État vietnamiens ont élaboré de nombreuses politiques et directives pour encourager le développement des entreprises ainsi que pour promouvoir le rôle des entrepreneurs dans l’œuvre de la construction et de la défense nationales. À ce jour, le Vietnam compte plus de 800 000 entreprises et environ 5,2 millions d’entreprises individuelles avec plus de cinq millions d’entrepreneurs. Ces chiffres ont montré qu’ouvrir la voie au développement des entreprises était une bonne orientation. Plusieurs entrepreneurs vietnamiens figurent parmi les «milliardaires en dollars» mondiaux. Ils ont de grands rêves et ambitions avec des aspirations à contribuer à rendre le pays plus puissant, prospère et civilisé.

Outre l’augmentation rapide du nombre et de l’échelle des entreprises dans tous les secteurs économiques, la force entrepreneuriale vietnamienne s’est continuellement développée, contribuant de manière significative à la mise en œuvre de stratégies de développement socio-économique, à la création d’emplois, à l’éradication de la faim et à la résolution des problèmes de protection sociale.

Les entreprises ont contribué pour plus de 60% au PIB du pays, environ 70% des recettes du budget de l’État et ont créé des millions d’emplois. Par conséquent, la promotion du développement économique du pays et l’amélioration de la position du Vietnam sur la carte économique mondiale pourraient être considérées comme une mission et une responsabilité de la force entrepreneuriale et du monde des affaires.

Selon le président de la Chambre de commerce et d’industrie du Vietnam, Vu Tiên Lôc, ces dernières années, le gouvernement a mis en œuvre de nombreuses actions pratiques pour promouvoir l’environnement des affaires, améliorer la compétitivité et stimuler le développement des entreprises. Le dialogue entre le gouvernement et les entreprises a également été renforcé. Le gouvernement a écouté les opinions, les aspirations et les propositions du monde des affaires afin d’améliorer l’environnement des affaires et d’éliminer les goulots d’étranglement institutionnels et les chevauchements entre les textes juridiques.

Dans le contexte d’une forte intégration internationale, d’autant plus que le Vietnam a rejoint les «grands terrains de jeu» tels que l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTTP) et l’Accord de libre-échange entre l’UE et le Vietnam (EVFTA), le rôle joué par les entrepreneurs a traduit de plus en plus clairement leur aspiration à une concurrencer équitable et à l’amélioration de la position du pays, devenant progressivement les ailes qui aideront l’économie vietnamienne à s’affirmer sur la scène internationale.

Développer un contingent d’entrepreneurs puissants

Une plate-forme de forage offshore du groupe national du pétrole et du gaz du Vietnam. Photo : VNA

Le Vietnam est confronté à de grands défis dans un contexte d’intégration internationale profonde. Il incombe donc aux entrepreneurs et aux entreprises vietnamiens la grande responsabilité de rehausser la position du pays.

Le président du conseil d’administration du groupe DEOCA, Hô Minh Hoàng a déclaré : «Afin d’améliorer la compétitivité et le développement dans le contexte actuel, les entreprises sont déterminées à apporter activement et franchement leurs propositions à l’État, dans le but de créer un environnement d’investissement approprié dans le futur. En outre, ils étendront leurs entreprises et leurs liens et partageront leurs expériences et leurs responsabilités pour créer des chaînes d’approvisionnement qui minimiseront les coûts et optimiseront les forces de production, identifieront les faiblesses et les limites. En conséquence, l’exigence de la force entrepreneuriale vietnamienne actuelle est l’amélioration méthodique de la capacité de gestion, de la production et des activités commerciales vers le développement durable ».

Il devrait y avoir des entreprises fortes capables de créer une grande chaîne de valeur. Le Vietnam compte désormais de nombreuses entreprises potentielles telles que Viettel, Vingroup, Vietnam Airlines, Vinamilk, FPT, Thaco et TH Group. Elles ont été de plus en plus développées à la fois en termes d’échelle, de compétitivité, de produits, de services, de gouvernance et de technologies. Cependant, aucune entreprise vietnamienne n’a figuré parmi les 500 plus grandes entreprises du monde. En outre, les entreprises privées vietnamiennes présentaient encore des faiblesses en termes d’échelle, de technologie et de productivité de la main-d’œuvre, ainsi qu’un manque de cohésion, ce qui a mal mis en œuvre la construction de chaînes d’approvisionnement. La responsabilité et l’esprit d’innovation créative des entreprises n’ont pas été suffisamment élevés. Celles-ci créent de grands défis à la fois pour les entreprises et les entrepreneurs.

Par conséquent, dans les temps à venir, la communauté entrepreneuriale vietnamienne devrait être déterminée à innover et à promouvoir une approche plus méthodique et professionnelle ainsi qu’à remplir sa responsabilité sociale. Il est crucial de se concentrer sur les facteurs catalyseurs tels que les ressources humaines et les technologies ainsi que sur les produits et les marques d’excellence. Dans un proche avenir, un environnement social et juridique favorable aidera les entrepreneurs à promouvoir davantage leur potentiel et leur force, en atteignant une portée mondiale. – NDEL/VNA