De nombreux produits des supermarchés GO!, Big C et Tops Market du Groupe Central Retail seront proposés à des tarifs préférentiels pour la fin d’année et pour le Têt. Photo : CTV/CVN

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - De nombreuses grandes surfaces dans la mégapole du Sud lancent d’ores et déjà des programmes promotionnels pour différents produits et services afin de rassurer les citadins sur un Têt "abondant, nutritif, sans se soucier de la flambée des prix".

Pour préparer cette saison printanière, Tops Market, Big C et GO!, les enseignes membres du Groupe Central Retail Vietnam, offrent des milliers de choix pour de nombreux produits de qualité à des prix cassés. Les produits mis en vente de Tops Market au cours de la saison du Nouvel An de cette année s’engagent à répondre aux besoins des clients célébrant le Têt. Le réseau propose aussi de nombreux programmes promotionnels, et notamment des prix spéciaux pour les personnes possédant la carte des enseignes et dont la facture dépasse en magasin les 300.000 dôngs. On y trouvera aussi des réductions directes et la remise de cadeaux d'accompagnement.



La collection de paniers-cadeaux de Têt faits de produits importés, luxueux et haut de gamme de Tops Market, avec des remises intéressantes allant jusqu'à 10 %, en provenance de nombreux pays du monde, sera un cadeau significatif pour les familles à cette occasion.



Pas d’augmentation des prix



Divers fruits vietnamiens, des fruits importés frais, succulents, répondant à la norme VietGAP, ou même des fruits bio, sont aussi proposés avec des engagements vis-à-vis de la sécurité alimentaire et de la santé des consommateurs, sans parler des milliers d'aliments "indispensables" caractérisant le Têt vietnamien.



Pour répondre à la demande à l’approche du Nouvel An lunaire 2022, GO! et Big C déploient à l'échelle nationale une série de promotions extrêmement attractives. On retrouvera par exemple le programme "Le prix est toujours bas" qui s’engage à ne pas augmenter le tarif de vente pendant le Têt de 10 000 produits.



Ces programmes sont disponibles aux hypermarchés GO! et Big C, et s'appliquent par exemple aux confiseries, à la bière, aux boissons, aux décorations du Têt, aux appareils électroménagers et électronique ou encore aux vêtements.



Pour le confort des clients lors de leurs achats au Têt, GO! et Big C ont dédié un espace dans chaque magasin, où des centaines de produits pour le Têt sont exposés aux prix les plus attractifs.



Aucune inquiétude pour l’approvisionnement des produits



Selon Nguyên Thi Bich Vân, directrice de communication dudit groupe, GO! et Big C s'engagent à travailler en étroite collaboration avec les fournisseurs pour assurer la présence des marchandises en fin d’année dans leurs magasins. Pour répondre à la forte demande en cette fin d'année, ces deux enseignes ont négocié avec les fournisseurs pour se préparer à un approvisionnement plus important qu’en 2021 : 20% plus élevé pour le porc et 25% plus élevé pour le poulet, par exemple.



Big C, GO! importeront également pour l’occasion 1.500 tonnes de fruits, plus de 2.000 tonnes de porc, de volaille, de saumon surgelé, de poissons entier surgelés de toutes sortes, etc.



"Nous organiserons également un Festival des importations qui se déroulera du 13 au 25 janvier avec de nombreuses promotions pour garantir les meilleurs prix et pour répondre aux divers besoins des vacances du Nouvel An 2022. Nous aurons ainsi des pommes américaine, française, polonaise, des oranges australiennes, des poires coréennes, des tamarin thaïlandais", a souligné la représentante de Central Retail.



Les clients pourront également facilement commander tous ces produits du Têt sur des supports multicanaux tels que Zalo, Telesales ou le numéro vert 19001880, Facebook Messenger, etc. avec des promotions et des cadeaux exclusifs pour les clients qui achètent en ligne uniquement. -CVN/VNA