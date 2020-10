Photo d'illustration: NDEL



Hanoï (VNA) - Dans l'après-midi du 28 octobre, à Hanoï, la Chambre de commerce et d'industrie du Vietnam (VCCI) s’est coordonnée avec le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam pour organiser le forum "Résolution 55-NQ/TW et solutions pour promouvoir le développement des énergies renouvelables au Vietnam".



L'ensoleillement dans le delta du fleuve Rouge est de 1.500 heures/an, et de 2.700 heures dans le Centre septentrional. La densité du flux solaire est en moyenne de 4.000 kCal/m²/jour.



Le Vietnam dispose aussi de conditions favorables pour développer l'industrie éolienne offshore. Selon Earth Wind Map, on estime que sur plus de 39% de la superficie du pays, le vent a une vitesse moyenne annuelle de plus de 6 m/s. Le potentiel de développement de l'énergie éolienne à terre est d'environ 42 GW, ce qui convient au développement de l'énergie éolienne à grande échelle.



Le Bureau politique a promulgué, mi-février 2020, la Résolution 55-NQ/TW sur la stratégie nationale énergétique jusqu’en 2030, vision pour 2045, afin de garantir la sécurité énergétique nationale et fournir suffisamment d’énergie pour le développement socio-économique du pays.



Cette stratégie nationale vise également à garantir la défense et la sécurité, à élever le niveau de vie de la population et à protéger l’environnement.



Cette résolution innove en matière de développement énergétique en mettant l’accent sur les énergies renouvelables et en donnant l’autorisation aux entreprises privées de participer à la fourniture d’électricité. Plusieurs projets d’énergies propres d’envergure ont été déployés.



Cependant, de nombreux investissements doivent faire face à de grands défis en termes de formalités juridiques, de technique, de marché et de main-d’œuvre.



Les tendances de développement des énergies renouvelables dans le monde et la possibilité d’un déploiement au Vietnam, les politiques d’investissement dans les infrastructures de base de ce secteur… ont aussi été abordées lors de ce forum.-CPV/VNA