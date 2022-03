Jakarta, 29 mars (VNA)- Les Émirats arabes unis (EAU) ont réaffirmé leur engagement à investir 10 milliards de dollars dans le projet de nouvelle capitale de l'Indonésie, par l'intermédiaire de l'Autorité d'investissement de ce pays d'Asie du Sud-Est.

Panorama de Jakarta de l' Indonésie , le 2 avril 2019. Photo : AFP/VNA

L'ambassadeur des Émirats arabes unis en Indonésie, Abdulla Salem Obaid Al Dhaheri, a révélé qu'une partie des fonds ira au nouveau projet d'investissement, tandis que le reste bénéficiera à d'autres projets dans des secteurs stratégiques tels que les infrastructures, la sécurité alimentaire, la logistique, l'apprentissage en ligne et les vaccins.

Plusieurs entreprises émiraties et indonésiennes ont signé des accords commerciaux ces dernières années, dont des documents entre les producteurs d'armes PT Pindad et Caracal International LLC, les sociétés gazo-pétrolières Pertamina et Adnoc, la société de logistique DP World et le groupe Maspion.

Le projet de nouvelle capitale de l'Indonésie nécessitera un investissement total de près de 32.6 milliards de dollars, dont un cinquième provenant du budget de l'État.- VNA