Photo: Technion Israel Institute of Technology



Tel Aviv (VNA) – Vingt lycéens vietnamiens participent au 4e camp d'été de robotique Robotic Camp qui a lieu du 6 au 11 août dans la ville israélienne de Tel Aviv.

Les lycéens vietnamiens viennent du lycée d'excellence Hanoï-Amsterdam et du lycée FPT à Hanoi.

Robotic Camp aide les élèves participants à acquérir une vision claire de leur orientation professionnelle, ainsi que que du savoir-faire et du savoir-vivre. L'ambassadeur du Vietnam en Israël, Do Minh Hung, a fait cette évaluation lors de sa rencontre avec la délégation vietnamienne et les élèves israéliens participants, le 8 août, à l’Institut israélien Green Start Academy (GSA).

Il a également demandé aux lycées vietnamiens et aux élèves de l’Institut GSA élargissent leur coopération dans d'autres domaines tels que innovation et start-up.

Dans le cadre de ce camp, les élèves participants travaillent avec des logiciels et des outils mécaniques pour mettre au point leurs propres produits robotiques. D'autre part, ils ont l’occasion d’échanger des expériences, de montrer leurs compétences oratoires et leur volonté de contribuer au développement national par le biais des technologies de l'information et de l'automatisation.

Le camp robotique est organisé par le club GreenBlitz de l'école israélienne Hakfar Hayarok. -VNA