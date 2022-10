Ouverture de la 16e séance du Comité permanent de l’Assemblée nationale , le 10 octobre. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Dans le cadre de sa 16e séance, le Comité permanent de l’Assemblée nationale a donné le 10 octobre ses avis sur le rapport de synthèse des avis et pétitions des électeurs envoyés à la 4e session de l’Assemblée nationale de la 15e législature et d’autres questions.

Le vice-président et secrétaire général du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) Le Tiên Châu a fait savoir que les électeurs ont tenu en haute estime la direction du Parti, l’implication de tout le système politique dans l'obtention d’importants résultats socio-économiques.

Ils ont proposé au gouvernement d’accorder plus d’attention au décaissement des capitaux d'investissement publics et au paquet d’appui à la relance et au développement socio-économique.

S'agissant des questions sociales, ils ont recommandé de mettre en œuvre prochainement la hausse du salaire minimum en fonction de l'évolution de la société et de l'inflation.

Ils ont suggéré au gouvernement d'ordonner au ministère de l'Éducation et de la Formation de prendre des mesures drastiques visant à résoudre complètement le remplacement des manuels scolaires qui est coûteuse, inutile et difficile pour à la fois les enseignants et les élèves/étudiants.

En outre, selon eux, le Parti et l'État devraient continuer de mettre en œuvre de manière plus drastique et de respecter les réglementations sur la lutte contre la corruption et les fléaux sociaux, de perfectionner les institutions et le droit.

Lors des rencontres avec les électeurs des délégations de l'Assemblée nationale avant et après la 3e session, 2.171 pétitions d'électeurs ont été résolues, soit 82,2 % du total. -VNA