Hanoi (VNA) – L’Association des artistes photographes du Vietnam (VAPA) convie les photographes à envoyer leurs œuvres sur le Vietnam dans la lutte contre l’épidémie du nouveau coronavirus à une exposition prévue le 1er juin.

Un agent de santé désinfecte une salle de classe d’une école de Hanoi pour prévenir la transmission du nouveau coronavirus. Photo: VNA

Le président de la VAPA, Vu Quôc Khanh, a déclaré lundi 11 mai que l’événement a pour objectif de promouvoir la sensibilisation et la prise de conscience du public à cette crise sanitaire sans précédent, de souligner les énormes réalisations du Vietnam dans la lutte contre l’épidémie et d’honorer les photographes.Le comité organisateur a déclaré que les photos envoyées à l’exposition devraient représenter le pays et ses hommes dans leurs efforts de prévention et de contrôle de la maladie, leur vie quotidienne durant la crise, ainsi que les figures exemplaires et les personnes en première ligne du combat.Les expéditeurs peuvent être des photographes professionnels, des photo-reporters ou des personnes capables de prendre des photos sur le thème du COVID-19 au Vietnam, et chacun peut soumettre jusqu’à 20 œuvres qui sont des photos ou des groupes de photos séparés.Les inscriptions sont ouvertes via le site Web www.trienlamanhCOVID-19.com d’ici le 20 mai. Les 150 à 200 meilleurs articles seront sélectionnés pour l’exposition.L’événement aura lieu au Centre des archives photographiques artistiques et de l’exposition de la VAPA à Hanoi. - VNA