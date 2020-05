Le Premier ministre Nguyên Xuân Phu et les dirigeants des pays de l'ASEAN et du Japon, de la République de Corée et de la Chine, présents au Sommet spécial de l'ASEAN+3 sur la réponse au COVID-19. Photo: VNA

Singapour (VNA) – L’ASEAN a très bien géré le COVID-19, lorsque le Vietnam occupe le poste de président de l'ASEAN 2020, ont estimé les experts lors d’un séminaire en ligne organisé le 20 mai par le Center for International Law (CIL) de l'Université nationale de Singapour.

Les experts et les officiels de l’ASEAN ont souligné qu'en dehors de la lutte contre la pandémie, le bloc régional a réalisé des performances exceptionnelles dans l'équilibre des relations avec ses principaux partenaires.

La directrice du programme de droit et de politique de l'ASEAN au CIL, Tan Hsien-Li, a déclaré que le partage d'informations lors des vidéoconférences de l'ASEAN a contribué à sensibiliser les pays à la pandémie de COVID-19 et à améliorer leur travail d'information.

Le professeur Tommy Koh, président du CIL, a souligné la solidarité et la coopération comme deux identités importantes de l'ASEAN pendant la période difficile, citant le soutien médical que le Vietnam et le Brunei ont fourni aux autres pays membres de l'ASEAN.

L'ambassadrice vietnamienne à Singapour Tao Thi Thanh Huong a déclaré que le Vietnam, en sa qualité de président de l'ASEAN 2020, et d'autres pays membres de cette organisation régionale ont pris des mesures rapides et étroitement coopéré entre eux et avec leurs partenaires dans la lutte contre la pandémie.

C'est la coordination étroite qui a aidé les pays à contenir la propagation du COVID-19 et à assurer la sécurité et la sûreté alimentaires, a-t-elle souligné, ajoutant que cette coordination doit être maintenue dans la période de reprise post-pandémique et la mise en œuvre des objectifs de l’ASEAN.

Les participants ont également salué les réalisations du Vietnam dans la lutte contre la pandémie, en particulier sa réponse rapide et drastique. -VNA