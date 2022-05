Hanoi (VNA) – Le Vietnam a accueilli plus de 746.000 touristes américains en 2019 et le nombre de voyageurs vietnamiens à destination des États-Unis ne cesse d’augmenter, ce qui laisse augurer de belles perspectives de coopération dans ce secteur entre les deux pays.

Conférence de promotion du commerce, de l’investissement et du tourisme entre le Vietnam et les États-Unis, le 17 mai à San Francisco. Photo : Saigontourist



Depuis le premier vol direct régulier le 28 novembre 2021, la Compagnie aérienne du Vietnam (Vietnam Airlines) a transporté plus de 15.000 personnes entre les deux pays, avec de nombreux vols affichant un taux d’occupation de 80%.

Au cours des quatre premiers mois de 2022, le volume total de marchandises transportées par Vietnam Airlines entre les États-Unis et le Vietnam a atteint près de 100 tonnes, soit une augmentation de plus de 61% par rapport à la même période de 2019, selon l’Administration nationale du tourisme.

Signature de protocoles d’entente

Lors de la conférence de promotion du commerce, de l’investissement et du tourisme entre le Vietnam et les États-Unis, organisée le 17 mai par Vietnam Airlines, Saigontourist et le groupe Thiên Minh à San Francisco, le voyagiste a mené plusieurs sessions de travail et signé des protocoles d’entente avec bon nombre de partenaires américains spécialisés dans le secteur touristique concernant l’exploitation et le développement de services, produits et voyages entre deux pays.



Il s’agissait d’un programme spécial à l’occasion de la visite officielle du 11 au 17 mai du Premier ministre Pham Minh Chinh aux États-Unis, réalisé dans le contexte où le Vietnam a bien maîtrisé la pandémie de COVID-19 et rouvert complè-tement le tourisme international.



Placée sous le thème "Redécouvrir le Vietnam", la conférence a véhiculé un message de relance, d’ouverture et de fort développement du Vietnam après deux ans de crise sanitaire, ainsi que mis en exergue les perspectives de coopération entre le Vietnam et les États-Unis à l’avenir. Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation l’accompagnant, l’ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc E. Knapper, les dirigeants de San Francisco et trois cents invités ont assisté à l’événement, lors duquel des organisations et entreprises des deux pays ont échangé des protocoles de coopération.



"En participant à ce voyage d’affaires, Saigontourist tirera pleinement parti de son réseau de partenaires aux États-Unis et en Amérique du Nord pour contribuer ensemble à la promotion du tourisme au Vietnam et à Hô Chi Minh-Ville. Nous nous sommes soigneusement préparés dans les domaines de l’hébergement, de la restauration, des voyages, des divertissements, des conférences et des conventions…", a déclaré Pham Huy Binh, président du groupe Saigontourist, co-organisateur de la conférence.



Améliorer la qualité des services et produits

Des touristes américains à Hôi An. Photo : VNA



Le groupe participe à ce programme dans le but de mettre activement en œuvre des activités de promotion, de restauration et de développement du tourisme sur les marchés américain et nord-américain. Saigontourist et les parties concernées proposent des mesures pour restaurer le tourisme international, en ciblant particulièrement le marché nord-américain.



Les États-Unis, et l’Amérique du Nord en général, sont en effet les principaux marchés de Saigontourist. Avant l’épidémie de COVID-19, en moyenne chaque année, le groupe prenait en charge des centaines de milliers de visiteurs américains.



Selon Pham Huy Binh, les produits touristiques du Vietnam sont particulièrement populaires auprès des voyageurs américains, notamment la villégiature haut de gamme (Premium Travel), le tourisme maritime et de bien-être. Afin de retrouver un flux de touristes américains au Vietnam dans un avenir proche ainsi que de répondre à la tâche centrale de restaurer cet important marché touristique international, Saigontourist continue d’améliorer ses services et la qualité de ses produits.



Au fil des ans, depuis leur normalisation en 1995, les relations commerciales entre le Vietnam et les États-Unis se sont développées très activement, les échanges bilatéraux en 2021 atteignant plus de 111 milliards d’USD, et ce malgré l’évolution compliquée de la pandémie.



Les États-Unis sont un marché d’exportation important pour de nombreux produits vietnamiens clés des secteurs de l’agriculture, de la foresterie, de la pêche, du textile, de la chaussure, etc. Le Vietnam importe également pour des milliards d’USD de biens et de services chaque année des États-Unis comme équipements électroniques, produits agricoles, véhicules, technologies, etc. – CVN/VNA