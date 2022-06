Le Dr Staline Mishra, président du BRIA 2022 Vietnam Award de l'AASTA (à gauche) remet le prix BRIA 2022 Vietnam à une entrepreuneuse indienne qui a activement contribué au développement de l'amitié entre les deux peuples. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le consulat général d’Inde à Hô Chi Minh-Ville, en collaboration avec l’Association d’amitié Vietnam-Inde, a organisé dans samedi matin 25 juin une rencontre d’échanges populaires entre les deux pays.

Faisant partie d’une série d’activités pour célébrer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre l’Inde et le Vietnam, l’événement vise à améliorer la compréhension, à consolider et à développer les relations de solidarité et d’amitié entre les deux peuples, a déclaré le consul général indien Madan Mohan Sethi.

Soulignant que le Vietnam et l’Inde partagent de nombreuses similitudes en temes d’histoire, de culture et de religion, le diplomate a noté que les relations bilatérales ont été marquées par des étapes de développement dynamique, apportant des avantages aux deux nations. En particulier, au cours des deux dernières années, l’Inde et le Vietnam se sont tenus mutuellement pour prévenir et lutter contre le Covid-19.

Le Vietnam et l’Inde disposent encore d’une large marge de coopération dans l’économie, le commerce, la culture, le tourisme, l’éducation et la formation, a-t-il estimé, affirmant son engagement à promouvoir la coopération économique, commerciale, culturelle et éducative, et la bonne amitié traditionnelle entre les deux peuples.

Lors de la rencontre, des scientifiques, conférenciers et médecins vietnamiens ont présenté leurs exposés sur le développement des relations de coopération entre le Vietnam et l’Inde dans les domaines tels que l’éducation, la formation, l’économie et la culture.

À cette occasion, l’association AASTA (Inde) a décerné le prix BRIA 2022 Vietnam à six particuliers qui ont apporté des contributions importantes au renforcement de l’amitié et des échanges populaires entre le Vietnam et l’Inde. –VNA