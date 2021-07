Vientiane (VNA) – Les échanges commerciaux entre le Vietnam et le Laos ont poursuivi leur progression au premier semestre de 2021 par rapport à la même période de l’an dernier.

La porte frontalière internationale de Lao Bao dans la province vietnamienne de Quang Tri est située sur la frontière commune avec le Laos. Photo: VNA

Selon l’Office du commerce du Vietnam au Laos, au premier semestre de 2021, le commerce bilatéral a atteint plus de 671 millions de dollars, en hausse de 36,5% sur un an.

Dans le détail, le Vietnam a exporté pour plus de 329 millions de dollars de marchandises vers le Laos d’où il a importé en revanche pour plus de 341 millions de dollars, soit un bond respectif de 19,1% et 58,9%.

Par rapport au premier semestre de 2019 avant l’épidémie de Covid-19, le commerce bilatéral a augmenté de 16,6%, les revenus des importations du Vietnam ayant grimpé de 49% et ceux des exportations ayant reculé de 5%.



En juin 2021, les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint plus de 100 millions de dollars, en hausse de 22,1% par rapport à la même période de l’an dernier et de 18,1% par rapport à juin 2019.



Les produits d’exportation du Vietnam comprenaient notamment produits textiles et d’habillement, véhicules de transport et pièces détachées, machines et équipements, ainsi que pétrole et essence.

Entre-temps, le Vietnam importait principalement des biens et des produits du bois du Laos, ainsi que des minerais et minéraux et du caoutchouc.



En juillet, la croissance du commerce bilatéral pourrait s’essoufler en raison de l’évolution compliquée de la crise du nouveau coronavirus. – VNA