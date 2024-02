Port de Hai Phong. Photo: VNA



Vientiane (VNA) - En janvier, le commerce entre le Vietnam et le Laos a connu une croissance de 75,8% par rapport à la même période de 2023, atteignant 174,4 millions de dollars.Les exportations du Vietnam vers le Laos se sont élevées à 56,8 millions de dollars, en hausse de 104,4% en glissement annuel. Les principaux produits étaient carburants avec 11,6 millions de dollars (+276%); produits en fer et acier, 5,44 millions (+176,6%); véhicules et pièces détachées, 4,3 millions (+118,7%); machines-outils et pièces de rechange, 3,3 millions (+83,6 %); fer et acier, 2,98 millions (+18,2%); céramiques et porcelaines, 1,8 million (+79,4%); produits en plastique, 1,4 million (+32,8%), etc.Les importations vietnam iennes de produits lao se sont chiffrées à 117,6 millions de dollars, en hausse de 64,7%, en tête caoutchouc avec 27,4 millions (+107,2%); bois et produits dérivés avec 11,2 millions (+62,2%); minerais et autres minéraux, 9,2 millions; maïs, 8,5 millions (+19,9%); et engrais, 6,4 millions (+34%) ...L'an dernier, les échanges commerciaux bilatéraux avaient atteint 1,6 milliard de dollars. -VNA