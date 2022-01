Photo: VNA

Hanoï (VNA) - En 2021, les échanges commerciaux entre le Vietnam et l'Australie ont pour la première fois dépassé le seuil de 12,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 49,45% par rapport à 2020.

Notamment, le Vietnam a exporté vers l'Australie pour plus de 4,45 milliards de dollars, en hausse de 23% en un an, et en a importé pour 7,95 milliards de dollars (+69,9%).

En outre, le Vietnam est devenu le 12e partenaire commercial de l'Australie, et vice versa, l'Australie, le 10e partenaire commercial du Vietnam.

Les perspectives commerciales entre le Vietnam et l'Australie sont très énormes en 2022. Les deux pays sont désormais membres de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) et du Partenariat régional économique global (RCEP). En outre, le Vietnam et l'Australie ont également signé une stratégie visant à renforcer la connectivité économique entre les deux parties et la mettront en œuvre cette année. La stratégie vise à établir une feuille de route pour renforcer les opportunités de commerce et d'investissement et consolider des liens plus étroits entre les deux pays.

Selon l'ambassadeur d'Australie au Vietnam Robyn Mudie, l'Australie est un fournisseur de services et de matières premières confiant pour les exportateurs vietnamiens et les produits vietnamiens de haute qualité sont très prisés par les consommateurs australiens. Mme Robyn Mudie s'est déclarée convaincue que les deux pays parviendraient à une feuille de route de développement intégré et durable. -VNA