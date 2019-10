Hanoi (VNA) - Le Département général des douanes du Vietnam et la UK Border Force (UKBF) renforceront leur collaboration dans le cadre d’un protocole d’accord signé entre les deux parties mercredi 2 octobre à Hanoi.

Vue de la cérémonie de signature entre le Département général des douanes du Vietnam et la UK Border Force. Photo: dangcongsan.vn

En conséquence, ils vont coopérer dans l’éducation et la formation, la fourniture d’équipements, ainsi que l’échange de capacités et d’experts, la science et la technologie dans le domaine des douanes.



Cet événement devrait contribuer à resserrer les liens de coopération entre le Vietnam et le Royaume-Uni dans divers secteurs.



Les douanes vietnamiennes et l’UKBF sont en train de finaliser un accord de coopération et de soutien administratif dans le domaine des douanes entre les deux gouvernements.



Les partenaires des douanes vietnamiennes au Royaume-Uni, y compris l’UKBF et le HM Revenue and Customs (HMRC), vont travailler ensemble pour négocier cet accord important.



Le Vietnam et le Royaume-Uni ont noué au cours des dernières années des relations robusts, marquées par les progrès de coopération bilatérale dans les domaines de l’économie et du commerce, en particulier après la signature de l’accord de partenariat stratégique en 2010.



L’an dernier, les échanges bilatéraux ont atteint plus de 6,7 milliards de dollars. Au cours des sept premiers mois de 2019, le Vietnam a exporté des biens pour 3,26 milliards de dollars vers le pays européen, en hausse de 2,95% en rythme annuel.



Le Royaume-Uni est le troisième partenaire commercial du Vietnam en Europe, les autorités douanières vietnamiennes sont persuadés que que la coopération dans ce domaine contribuera de manière significative aux liens bilatéraux dans les domaines de l’économie, du commerce et de nombreux autres secteurs.



Les douanes vietnamiennes, l’UKBF et le HMRC ont travaillé sans relâche pour promouvoir les relations douanières dans le sens d’une coopération plus concrète qui améliore l’efficacité de la gestion des douanes dans chaque pays. – VNA