Hanoï (VNA) – Selon le Secrétariat de l'ASEAN, le 4e programme de gestion douanière de niveau intermédiaire (JCMMP) organisé par le Département général des douanes indonésiennes les 6 et 7 octobre a attiré des représentants de huit pays membres de l'ASEAN et d'Australie.

Considéré comme une plate-forme reliant les dirigeants des douanes de la région, l'événement a permis de partager les connaissances et l'expérience dans le traitement des problèmes émergents et a contribué à renforcer les relations entre les gestionnaires des douanes de l'ASEAN.

Les participants ont discuté de nombreuses questions d'actualité telles que les leçons tirées de la pandémie du COVID-19; la coordination de la gestion des frontières; l’élimination du trafic de drogue; la gestion du commerce illégal des déchets et autres articles écologiquement sensibles; la gestion des risques; la coopération entre les autorités douanières et fiscales; et l'établissement d'un système commun de protection des frontières pour lutter contre la criminalité transnationale organisée.

Les délégués ont également participé à un dialogue direct avec le directeur général du Département général indonésien des douanes Heru Pambudi sur les défis post-pandémie, le levier technologique, la coopération transfrontalière et la participation accrue de la région Asie et Pacifique dans les forums multilatéraux.

Heru Pambudi a souligné qu'en tant que vice-président s de l'Organisation mondiale des douanes en charge de la région Asie-Pacifique, l'Indonésie s'est engagée à promouvoir la coopération entre gestionnaires de la région. M. Heru a également affirmé que le JCMMP deviendrait un programme de premier plan et un exemple pour d'autres blocs et régions du monde dans la préparation des futurs dirigeants des douanes.

Le 5e JCMMP aura lieu en 2021 en Australie. -VNA