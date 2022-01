L’Assemblée nationale de la 15e législature a ouvert sa première session extraordinaire, mardi 4 janvier à Hanoi, en présentiel et en ligne avec au menu plusieurs questions d’importance nationale.

Le ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son et son homologue lao Saleumxay Kommasith ont co-présidé le 28 décembre à Hanoï la 8e consultation politique au niveau ministériel entre le Vietn

Le président Nguyen Xuan Phuc a prononcé un message à l'occasion de l'achèvement avec succès du mandat du Vietnam en tant que memre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies.

L'accord de partenariat économique régional global, le plus grand accord commercial au monde à ce jour contribuera à établir le marché des exportations stables et à long terme pour le Vietnam et l'ASEAN.