Ayant pour thème “ASEAN 4.0 : l’entrepreneuriat et la 4e Révolution industrielle”, le Forum économique mondial sur l’ASEAN (FEM ASEAN)(*) 2018 aura lieu du 11 au 13 septembre prochain à Hanoï.

Le Parti du peuple cambodgien (PPC) au pouvoir a affirmé dimanche soir avoir gagné la majorité écrasante aux élections organisées le même jour avec plus de 4,2 millions sur plus de 6,8 millions de voix.

