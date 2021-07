Hanoi (VNA) – Entre paysages d’exception, patrimoines culturels variés et spécialités culinaires régionales, il y a tant de choses à découvrir au Vietnam... Voici notre sélection des 10 meilleurs endroits à visiter dans le pays en forme de S.

1. La baie d’Ha Long

La baie d’Ha Long est inscrite par l’UNESCO sur la liste des patrimoines naturels mondiaux depuis le 17 décembre 1994. C’est l’une des plus belles baies du monde. Vue d’en haut, la baie d’Ha Long ressemble à une peinture à l’encre.

La baie d'Ha Long vue d’en haut



Passer la nuit sur une jonque est une expérience formidable. Photo : VOV

2. Sa Pa

Sa Pa attire les visiteurs non seulement par ses paysages à couper le souffle, mais aussi par la culture authentique des minorités ethniques qui y cohabitent en toute harmonie. Conquérir le sommet Fansipan, prendre des photos avec des rizières en terrasses ou séjourner chez l’habitant sont les activités préférées des touristes étrangers à Sa Pa.

Fansipan, le toit de l’Indochine. Photo : ngoisao.net

Les rizières en terrasse forment l’un des paysages les plus extraordinaires de Sapa. Photo: kinhtedothi.vn

3. Hanoi

Le bruit, les motos, l’histoire, la gastronomie... Hanoï a tout pour séduire le visiteur étranger.

Corbeille de fleurs au coeur de la ville, le lac de l'Épée restituée est un emblème de la ville millénaire. Source: Internet



4. Ninh Binh

Connu sous le nom de “baie d’Ha Long terrestre”, Ninh Binh séduit aussi bien les Vietnamiens que les étrangers. Cette province du Nord abrite de nombreux sites merveilleux: le complexe paysager de Trang An, la grotte Mua, la forêt de Cuc Phuong, la pagode Bai Dinh, Hoa Lu, l’ancienne capitale...

L’embarcadère de Trang An. Photo : Vietsenstravel.com

Les rizières inondées à Tam Côc. Photo : Đào Minh Tiên/ sodulich.hanoi.gov.vn

5. La grotte Son Doong

De la hauteur d’un gratte-ciel de 40 étages et d’une largeur qui lui permet de contenir un Boeing 747, la grotte Son Doong a été découverte en 2009 dans le parc national de Phong Nha Ke Bang, dans la province de Quang Binh (Centre). C’est la plus grande grotte naturelle du monde. La beauté surréaliste de ses paysages a fait de cette caverne souterraine l’une des destinations de rêve du monde.

La lumière dans la grotte. Photo : oxalisadventure.com

Un stalactite géant. Photo : oxalisadventure.com

6. Huê

Huê est une ville chargée d’histoire. Elle a été capitale du Vietnam sous la dynastie des Nguyên, au 19ème siècle. L’ancienne cité impériale de Huê a été inscrite par l’UNESCO sur la liste de patrimoine culturel de l’humanité. Huê est une étape incontournable pour les touristes qui visitent le Centre du Vietnam.

Le pont Trang Tiên qui enjambe la rivière des Parfums. Photo : Duy Sinh/zingnews.vn

La Cité impériale (Dai Nôi) de Huê. Photo: VNA

7. Dà Nang

Dà Nang est l’une des villes les plus dynamiques au Vietnam avec de nombreuses attractions touristiques telles que la plage de My Khê - l’une des 6 plus belles plages de la planète selon le magazine Forbes -, la zone touristique de Ba Na Hills, la péninsule de Son Tra, le pont d’Or…

La plage de My Khê. Photo : danangaz.com

Ba Na Hills vu d’en haut. Photo: danangfantasticity.com

8. L’ancienne cité de Hôi An

L’ancienne cité de Hôi An a été reconnue par l’UNESCO comme patrimoine culturel mondial en 1999. Elle a été élue l’une des 10 villes touristiques les plus attrayantes d’Asie par le magazine Smart Travel Asia. La ville attire les touristes par son architecture originale, l’authenticité, la sérénité, l’hospitalité des gens et leur mode de vie préservé.

Ancienne cité de Hôi An avec des maisons aux toits de tuiles. Photo : Vo Rin/VnExpress

Hôi An la nuit. Photo : austinvietmartyrs.org

9. Hô Chi Minh-Ville

Avec Hanoi, Hô Chi Minh-Ville est l’un des deux plus grands centres économiques et culturels du pays. Les lieux les plus connus de la ville sont la cathédrale Notre-Dame, la poste, le palais de l’indépendance, le musée, le marché Bên Thanh.

La cathédrale Notre-Dame. Photo : VOV

Le Palais de l'Indépendance est situé au milieu des arbres et entouré d'immeubles. Photo : Vietnamnet.vn



10. L’île de Phu Quôc

Phu Quôc est la plus grande île du Vietnam. Surnommée “l’île d’émeraude”, Phu Quôc est un paradis touristique avec des plages au sable fin et aux eaux turquoises. L’une d’entre elles est Dai, qui figure dans la liste des 5 plages les plus propres et les plus belles du monde. Liste élue par ABC News.

Un coin de paradis sur terre. Photo: Báo Tổ quốc

La plage Dai préserve encore sa beauté intacte. Photo : titangroup.vn

Le Vietnam a été évalué par les médias étrangers comme l’une des destinations sûres à découvrir suite à la Covid-19 en raison de son contrôle efficace de l’épidémie.

Alors qu’est-ce que vous attendez ? Faites votre valise ! – VOV/VNA