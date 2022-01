Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Les distributeurs automatiques de billets (DAB) se vident alors que les applications bancaires sont "congestionnées", à l'approche du Têt traditionnel.

Il n'y a plus eu de situation où les gens doivent faire la queue devant les DAB pour retirer de l'argent, même si le Nouvel An lunaire 2022 approche. En revanche, les transactions en ligne rencontrent des encombrements.

Le Anh Dung, directeur adjoint du Département des paiements de la Banque d'État du Vietnam, a déclaré que cette situation était due de l'épidémie de COVID-19 qui avait grandement affecté le travail et les revenus des personnes. En outre, la forte tendance à passer du paiement en espèces au paiement électronique contribuera également à réduire les congestions aux distributeurs automatiques de billets.

Bien que les services des banques et des guichets de transactions soient temporairement fermés pendant les vacances du Têt, les transactions bancaires via les applications mobiles telles que l'Internet Banking, le Mobile Banking et le système ATM… fonctionnent toujours normalement. -VNA