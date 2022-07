Hanoï (VNA) - Le 11 juillet, l'ambassade du Japon au Vietnam a ouvert le registre de condoléances à la mémoire de l’ancien Premier ministre japonais Abe Shinzo.



Le secrétaire général du Parti, Nguyen Phu Trong, a envoyé des fleurs pour exprimer ses condoléances. Le président de la République, Nguyen Xuan Phuc, et le Premier ministre, Pham Minh Chinh, au nom des dirigeants du Vietnam, ont rendu hommage à l’ancien président du Parti libéral-démocrate (PLD) et ancien Premier ministre japonais Abe Shinzo, et ont écrit sur le registre de condoléances à l'ambassade du Japon. Le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, a également envoyé des fleurs pour lui rendre hommage.

Photo: VNA



Les dirigeants vietnamiens ont transmis les condoléances les plus sincères du Parti, de l'État et du peuple du Vietnam au Parti libéral-démocrate, au gouvernement, au peuple du Japon et à la famille de l’ancien Premier ministre Abe Shinzo. Ils ont affirmé qu’au cours de ses mandats en tant que Premier ministre du Japon, Abe Shinzo avait apporté des contributions spéciales et significatives à l’édification et à la consolidation du partenariat stratégique entre le Vietnam et le Japon pour la paix et la prospérité en Asie. Ils ont souligné que ses sentiments particuliers et son soutien précieux pour le Vietnam ainsi que pour la coopération et l'amitié Vietnam-Japon resteraient toujours dans la mémoire des dirigeants et du peuple du Vietnam.