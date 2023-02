Bangkok, 10 février (VNA) – Le Premier ministre thaïlandais Prayut Chan-o-cha et le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim en visite officielle en Thaïalnde ont convenu de promouvoir la coopération économique plus étroite dans de nouveaux domaines lors de leur rencontre à Bangkok le 9 février.

Le Premier ministre malaisien Anwar Ibrahim (à gauche) tient une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre thaïlandais Prayuth Chan-ocha à Bangkok, en Thaïlande, le 9 février. Photo : AFP/VNA

S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe après leurs entretiens, Prayut Chan-o-cha a déclaré que les deux parties visaient à faire de la zone frontalière entre la Thaïlande et la Malaisie une preuve de coopération pour la paix et la prospérité commune.Les deux dirigeants ont également assisté à la cérémonie de signature de quatre protocoles d'accord dans les domaines de l'énergie et de l'économie numérique - les secteurs considérés comme essentiels pour promouvoir le modèle économique bio-circulaire-vert (BCG) des deux pays et la croissance durable.Selon Prayut Chan-o-cha, les deux parties ont convenu de promouvoir la coopération pour améliorer la connectivité afin de faciliter les déplacements transfrontaliers en accélérant les projets de construction de routes reliant la région de Sadao dans la province thaïlandaise de Songkhla à un point de contrôle de la Malaisie et en construisant un nouveau pont Ko Lok. Ils se sont également engagés à œuvrer pour un chiffre d'affaires commercial bilatéral de 30 milliards de dollars d'ici 2025.Les dirigeants ont également discuté des moyens d'augmenter la valeur ajoutée des produits agricoles ainsi que de la manière de développer la zone frontalière commune.Ils ont convenu de promouvoir la collaboration dans les domaines de l'éducation, de la recherche scientifique et de la créativité, et de maintenir la centralité de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) dans la résolution des problèmes internationaux et régionaux.- VNA