Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, le président de la République Nguyên Xuân Phuc, le président de l’Assemblée nationale Vuong Dinh Huê et le membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti Vo Van Thuong se sont réunis jeudi 10 mars à Hanoi sur les principales questions de l’actualité nationale et internationale en janvier-février et les tâches à venir.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong (debout) préside la réunion à Hanoi, le 10 mars. Photo : VNA

Le tableau économique continue de s’éclaircir, de la célébration du Nouvel An lunaire du Tigre au contrôle du Covid-19, à la vaccination et à la production des médicaments de traitement de la maladie, de la garantie des grands équilibres de l’économie au redressement de la production industrielle et du tourisme en passant par le commerce extérieur et l’investissement étranger.Concernant la situation liée au conflit armé en Ukraine, les dirigeants ont donné des instructions opportunes, notamment sur la protection des citoyens. Le Premier ministre a créé un groupe de travail spécial pour traiter les questions y afférentes. Les premiers vols pour évacuer les Vietnamiens en Ukraine ont été déployés rapidement et avec succès.Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a souligné que ces résultats étaient rendus possibles grâce au pilotage unifié et global et à la coordination harmonieuse des dirigeants dans les domaines : développement économique, prévention et contrôle de l’épidémie de Covid-19, défense nationale, sécurité, affaires étrangères, construction et remodelage du Parti et du système politique, lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs.Dans les temps à venir, le Vietnam pourrait continuer à faire face à de nombreuses difficultés et à de nouveaux défis susceptibles de ralentir le processus de relance et de développement socio-économique en raison des fluctuations imprévisibles de la situation économique, politique mondiale, en particulier la situation du conflit armé en Ukraine, ont estimé les dirigeants.Les pressions inflationnistes, la flambée des cours des matières premières et du pétrole impacteraient défavorablement les politiques de soutien aux personnes et de stabilisation de la macroéconomie. La situation épidémique évoluerait de manière complexe, surtout à mesure que les mesures de restriction touristique et commerciale internationale liées à l’épidémie de Covid-19 se desserrent, ont-ils poursuivi.En ce mois-ci, il faudrait continuer à suivre de près, bien appréhender la situation, donner des prévisions correctes, adopter des options judicieuses et cohérentes sur les questions de principe, de fondamentalisme, et rester fermes et à la fois réactifs pour saisir les problèmes rapidement et les résoudre de manière opportune, précise et efficace, a conclu le secrétaire général. – VNA