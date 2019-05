Hanoi (VNA) - Une délégation du Comité central du Parti communiste du Vietnam, de la présidence de la République, de l’Assemblée nationale, du gouvernement et du Front de la Patrie du Vietnam ont rendu hommage dimanche 19 mai au Président Hô Chi Minh en son mausolée à l’occasion de son 129e anniversaire.

Les dirigeants rendent hommage dimanche 19 mai au Président Hô Chi Minh en son mausolée. Photo : VNA

Parmi les dirigeants figuraient le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc, la présidente de l’Assemblée nationale, Nguyên Thi Kim Ngân, et le président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Trân Thanh Mân.L’ancien secrétaire général du Parti, Nông Duc Manh, l’ancien président Trân Duc Luong, l’ancien Premier ministre Nguyên Tân Dung et les anciens présidents de l’Assemblée nationale Nguyên Van An et Nguyên Sinh Hung ont également participé à la délégation.Ils ont exprimé leur gratitude au Président Hô Chi Minh, qui a consacré toute sa vie à la libération, à la réunification et à la construction nationales.Le Président Hô Chi Minh a mené la nation à la victoire dans la lutte pour l’indépendance nationale et dans la fondation de la République démocratique du Vietnam après la Révolution d’Août 1945. Il est décédé en 1969.Les dirigeants ont par la suite déposé des couronnes au Mémorial des héros morts pour la Patrie, à Hanoi.Le même jour, des délégations du ministère de la Défense, du ministère de la Sécurité publique et de la ville de Hanoi ont rendu hommage au Président Hô Chi Minh.Le monde entier connaît Hô Chi Minh comme héros de l’indépendance nationale, éminent homme de culture, grand penseur, stratège génial et diplomate exemplaire. Ses patrimoines n’appartiennent pas seulement au peuple vietnamien, mais aussi au peuple progressiste du monde entier. – VNA