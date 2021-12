Le président chinois Xi Jinping (droite) et son homologue lao Thongloun Sisoulith lors d'une réunion en ligne dans l'après-midi du 3 décembre 2021. Photo : Kyodo/VNA

Vientiane (VNA) - Les dirigeants du Laos et de la Chine se sont engagés à consolider et à renforcer davantage les relations et la coopération entre les deux pays, lors d'une réunion en ligne vendredi, 3 décembre,.

Le président lao Thongloun Sisoulith et son homologue chinois Xi Jinping ont convenu de coopérer pour le développement économique le long de la ligne ferroviaire Laos-Chine, qui a été inaugurée le même jour, a indiqué le communiqué de presse du ministère lao des Affaires étrangères.

Les deux parties ont également convenu de renforcer la coopération dans les forums régionaux et internationaux pour les intérêts des deux pays et dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.



Le président Xi Jinping a réitéré l'engagement de la Chine à soutenir le Laos dans sa réponse à la pandémie et a affirmé que la coopération bilatérale a apporté de réels avantages aux populations des deux pays. - VNA