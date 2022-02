Tokyo, 1er février (VNA) – Moriyuki Taniguchi et le professeur Nagato Natsume, qui sont respectivement consuls honoraires du Vietnam dans les villes de Mie et Nagoya, sont optimistes quant aux relations Vietnam-Japon en 2022.

Moriyuki Taniguchi, consul honoraire du Vietnam dans la ville de Mie. Photo : VNA

S'adressant à l'Agence vietnamienne d’Information à l'occasion du Nouvel An lunaire (Têt traditionnel) du Vietnam, Moriyuki Taniguchi a souligné que le Vietnam est actuellement l'un des partenaires les plus importants du Japon et que les liens entre les deux pays se développent dans tous les domaines.

On a pu voir à travers la visite au Vietnam du Premier ministre japonais de l'époque, Yoshihide Suga en 2020 et une visite au Japon du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh en 2021, que les relations Vietnam-Japon sont au meilleur de tous les temps, a-t-il souligné.

Né en 1949 à Mie, Moriyuki Taniguchi a créé en 2011 l'Association Japon-Vietnam pour les échanges économiques d'amitié, dont il est le président. Il est consul honoraire du Vietnam à Mie depuis novembre dernier.

Notant que le Vietnam et le Japon s'entraident dans les moments difficiles en raison du COVID-19 dans chaque pays, il a estimé que le soutien mutuel reflétait des liens solides entre les deux pays. Il s'est engagé à travailler dur pour apporter de nouvelles contributions aux bonnes relations bilatérales.

Il a déclaré qu'en raison du COVID-19, il n'y avait que peu d'événements pour célébrer le Nouvel An traditionnel du Vietnam. "Cependant, d'une certaine manière, nous nous efforcerons de faire en sorte que la communauté vietnamienne de la préfecture de Mie profite d'un festival chaleureux", a-t-il déclaré.

Le diplomate a également souhaité à tous les Vietnamiens au Japon et chez eux une nouvelle année de bonne santé et de succès.

Pour sa part, le professeur Nagato Natsume a déclaré que pour le Japon, le Vietnam est un partenaire important. Pour lui, le Vietnam est sa deuxième patrie. "J'espère que le Vietnam et le Japon travailleront ensemble pour un développement commun dans les deux pays."

Selon lui, afin de promouvoir davantage le partenariat bilatéral dans les domaines économique et commercial, le Vietnam et le Japon doivent faire preuve d'une compréhension mutuelle plus profonde et de davantage d'efforts conjoints.

En tant que consul honoraire du Vietnam à Nagoya, il s'est engagé à continuer à travailler pour éliminer les barrières entre les deux pays, accroître les échanges entre les peuples et promouvoir la collaboration dans de nombreux domaines, notamment dans le commerce.

Le professeur est directeur de la Fondation internationale pour les patients de bec-de-lièvre et de fente palatine (International Cleft and Palate Foundation). Le médecin de 65 ans a travaillé sans relâche pour aider les enfants vietnamiens atteints de fente palatine à recevoir des chirurgies qui changent leur vie depuis 1990 et à transférer les technologies dans ce domaine aux médecins vietnamiens.

Il exerce les fonctions de consul honoraire du Vietnam à Nagoya pour le deuxième mandat depuis novembre dernier. Il a contribué à la création de l'Association d'amitié Aichi-Vietnam en avril 2018.- VNA