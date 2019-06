Hanoi (VNA) – Avec un rythme de croissance à deux chiffres ces dernières années, le secteur de la vente au détail du Vietnam est devenu un secteur attractif et rentable mais la concurrence se révèle de plus en plus féroce.

Le marché de la vente au détail au Vietnam est prometteur mais la concurrence se révèle de plus en plus féroce. Photo: VNA

Le Vietnam compte environ 8.660 marchés, 800 supermarchés, 168 centres commerciaux et plus d’un million de magasins familiaux, selon les chiffres du Département du marché intérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce.Cependant, le canal de vente au détail moderne répond seulement 25% des besoins de la population, chiffre qui devrait atteindre 40% en 2020, le reste étant couvert par les canaux de distribution traditionnels.Le marché de la vente au détail au Vietnam devient de plus en plus compétitif avec l’arrivée ou déjà la présence de nombreux géants étrangers venus de Thaïlande, de République de Corée, de Malaisie, de Singapour, de France, d’Allemagne et du Japon.Les entreprises à capitaux étrangers représentent actuellement 25 à 30% des parts de marché de vente au détail, essentiellement sous les formules modernes de vente.La concurrence impacte la vente au détail, mais aussi toutes les entreprises vietnamiennes. Il est donc grand temps pour les professionnels du commerce de détail vietnamien d’adopter une stratégie efficace pour augmenter leur part de marché.Dinh Thi My Loan, président de l’Association des vendeurs au détail du Vietnam, a estimé que les entreprises vietnamiennes, dont Vinmart, Hapro, Co.op mart, n’ont rien à envier à leurs homologues étrangers. Cependant, de nombreux détaillants vietnamiens restent encore frileux à la concurrence, faute d’envergure, de capacité d’administration et d’assise financière.Face à la concurrence étrangère, les entreprises vietnamiennes sont appelées à se restructurer rapidement. Elles doivent sans plus attendre élaborer une stratégie de développement, trouver des alliances économiques entre elles, consolider leur système de distribution et former leur personnel pour se positionner en véritables concurrents.En 2020, le pays comptera 1.200 – 1.300 supermarchés et 180 centres commerciaux, et vente dans les supermarchés et les centres commerciaux représentera 45% du volume total du commerce de détail, selon le plan d’aménagement et de développement du réseau de supermarchés au Vietnam à l’horizon 2020 dudit ministère. - VNA