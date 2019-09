Photo : internet

Hanoï (VNA) – L’augmentation des opérations de fusion-acquisition (M&A) d’entreprises et l’amélioration de la qualité des marchandises et des services en faveur des clients constituent des éléments appliqués par des détaillants vietnamiens pour attirer des clients et gagner davantage des parts de marchés face à la concurrence étrangère.

Avec une population de plus de 95 millions d’habitants, la recette depuis des activités de vente au détail au Vietnam atteint une croissance annuelle de plus de 10%.

Selon un rapport des compagnies d’étude de marché, les détaillants domestiques s’affirment de plus en plus leur croissance. Une série d’opérations M&A ont été enregistrés pour élargir leur part de marché. Concrètement, vers la fin du mois d’août dernier, le système de supérettes VinMart (appartenant au groupe Vingroup) a racheté 8 supérettes Queenland Mart pour porter ses points de vente à 120. Ainsi, Vingroup possède désormais une géante chaîne de supérettes avec 2.122 points de vente, y compris le système de VinMart+. Auparavant, en avril dernier, la compagnie par actions des services commerciaux VinCommerce, unité gérant le système de vente au détail VinMart et VinMart+ a annoncé qu’elle réaliserait une M&A pour obtenir une chaîne de 87 magasins Shop&Go.

Un grand détaillant vietnamien de 30 ans d’expériences, Union des Coopératives commerciales de Saigon (Saigon Co.op) a racheté le système de vente au détail de la société française Auchan Retail au Vietnam, dans le cadre d’un accord de fusion-acquisition conclu le 27 juin. Selon le directeur général adjoint de Saigon Co.op, Nguyen Anh Duc, il s’agit d’une bonne affaire de M&A car elle aidera Saigon Co.op à élargir sa chaîne de supermarchés à Ho Chi Minh-Ville.

Selon des statistiques du ministère de l’Industrie et du Commerce, jusqu’à présent, les détaillants étrangers occupent 16% des parts de marché alors que ceux vietnamiens, 84%. Les détaillants vietnamiens ont bien servi des besoins et des goûts des consommateurs domestiques.

Des experts ont estimé que la période 2019-2020 serait la phase d’accélération du développement des vendeurs au détail du Vietnam. C’est aussi la période où est prévue une forte concurrence entre les entreprises du pays et celles étrangères.

Pour l’heure, le Vietnam compte environ 8.660 marchés, 800 supermarchés, 168 centres commerciaux et plus d’un million de magasins familiaux, selon les chiffres du Département du marché domestique du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Cependant, le canal de vente au détail répond seulement à 25% du besoin de la population. Ce devrait atteindre 40% en 2020. Le reste est couvert par les canaux de distribution traditionnels.

Le marché de la vente au détail au Vietnam devient de plus en plus compétitif avec l’arrivée ou la présence de nombreux géants étrangers venus de Thaïlande, de République de Corée, de Malaisie, de Singapour, de France, d’Allemagne et du Japon. – VNA