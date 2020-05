Hanoi (VNA) - Les députés de l’Assemblée nationale (AN) ont poursuivi leur réunion en ligne le 23 mai dans le cadre de la 9e session de l’Assemblée nationale (14e législature).

Dans la matinée, ils ont examiné le projet de résolution sur l’expérimentation du modèle d’administration urbaine dans la ville de Dà Nang et les mécanismes spéciaux présenté par le ministre du Plan et de l’Investissement Nguyên Chi Dung.

La majorité des députés ont approuvé de nombreux contenus de la proposition du gouvernement et du rapport de vérification sur le projet de résolution de la commission des Affaires juridiques de l’AN.

Beaucoup ont convenu de la nécessité de publier la résolution afin de créer des mécanismes et des politiques spéciaux pour la construction et le développement de Da Nang, créant ainsi un élan pour le développement de la région centrale et de Hauts plateaux du Centre et du pays.

Samedi l'après-midi, les députés ont examiné un rapport expliquant un projet de loi modifiant et complétant certains articles de la loi sur la construction, avant un débat en ligne sur ce texte.

Le 25 mai, l’Assemblée nationale poursuivra ses discussions en ligne. - VNA