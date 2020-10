Photo: VNA



Hanoï, 26 octobre (VNA) - L'Assemblée nationale (AN) passera toute la journée de travail du 26 octobre à discuter des questions liées au fonctionnement des forces de l'ordre, ainsi que des questions relatives aux affaires judiciaires et à la prévention et au contrôle de la corruption en 2020.

En conséquence, le ministre de la Sécurité publique, général To Lam, présentera un rapport sur la prévention et le contrôle des crimes et des violations de la loi en 2020, tandis que le procureur général du Parquet populaire suprême Le Minh Tri et le président de la Cour populaire suprême Nguyen Hoa Binh présenteront les rapports sur leurs travaux cette année.

Le ministre de la Justice, Le Thanh Long, devrait procéder à un examen de l'exécution des jugements en 2020.

La présidente de la Commission de la Justice de l’AN, Le Thi Nga, présentera alors le rapport de la commission vérifiant ces documents susmentionnés.

L’inspecteur général de l’Inspection du gouvernement, Le Minh Khai, présentera le rapport du gouvernement sur le travail de lutte contre la corruption au cours de l’année, et Nga présentera également un rapport évaluant ce document.

Ces contenus seront également mis sur table le 27 octobre au matin. -VNA