Hanoï (VNA) – La 3e journée de travail de la 11e session de l’Assemblée nationale (14e législature) a eu lieu le 26 mars.



Vendredi matin, les députés ont discuté, entre autres, du projet de rapport de travail pendant la 14e législature de l’Assemblée nationale. La séance a été retransmise en direct sur la Voix du Vietnam, la Télévision du Vietnam et la chaîne télévisée de l’Assemblée nationale.



Selon la présidente de l’Assemblée nationale, Nguyen Thi Kim Ngan, les rapports présentés lors de la séance ont réussi à présenter les réalisations de l’organe législatif vietnamien pendant la 14e législature, tout en analysant les limites et proposant des recommandations pour améliorer l’efficacité des activités parlementaires dans les temps à venir.



Les députés ont été unanimes à affirmer le succès de la 14e législature avec l’accomplissement à brio des missions et l’amélioration de l’efficacité des activités dans tous les domaines.



Vendredi après-midi, l’Assemblée nationale a travaillé selon son programme.



Lundi 29 mars prochain, les députés devront discuter des rapports de travail pendant le mandat 2016-2021 du chef de l’Etat et du gouvernement. La séance sera retransmise en direct à la radio et à la télévision. -VNA