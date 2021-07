Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de sa première session, l’Assemblée nationale travaille mardi 27 juillet sur les Programmes cibles nationaux sur la réduction durable de la pauvreté et l’édification de la Nouvelle ruralité pour la période 2021-2025.

Au début de la séance mardi matin, le président de l’Assemblée nationale, Vuong Dinh Huê, doit prononcer un discours à l’occasion de la Journée des invalides de guerre et des morts pour la Patrie (27 juillet).

Le Programme cible national sur la réduction durable de la pauvreté pour 2021-2025 comprend six projets et 11 sous-projets. Les bénéficiaires sont les ménages pauvres, quasi-pauvres et ceux qui viennent de sortir de la pauvreté dans tout le pays. Le programme s’attache au soutien des enfants, des personnes handicapées, des femmes, des personnes issues d’ethnies minoritaires en difficultés, des personnes vivant dans les zones côtières et insulaires particulièrement défavorisées …

Les bénéficiaires du Programme cible national sur l’édification de la Nouvelle ruralité pour 2021-2025 sont les populations, les coopératives, les entreprises et les organisations socio-économiques des zones rurales. Son objectif : d'ici 2025, au moins 80 % des communes et au moins 50 % des districts satisfont aux normes de la Nouvelle ruralité.

Mardi après-midi, les députés discuteront, entre autres, du plan financier quinquennal 2021-2025. Ils approuveront des résolutions sur le développement socio-économique, l’élaboration de lois et ordonnances. -VNA