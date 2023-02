Bông Mai présente une partie de son exposition.

Hanoï (VNA) - L’exposition photo "Oser mener une vie glorieuse" de la journaliste-réalisatrice vietnamienne Bông Mai s’ouvre du 18 au 26 février au Musée des femmes du Vietnam, 36 Ly Thuong Kiêt, à Hanoï.

L’occasion pour les visiteurs de découvrir les caractéristiques de la culture de minorités ethniques du pays et le voyage inspirant de 99 jours de Bông Mai.

L’exposition photo "Oser mener une vie glorieuse" est organisée par la journaliste-réalisatrice Nguyên Bông Mai, en collaboration avec le Musée des femmes du Vietnam et sous les patronages de l’UNESCO et de la société BEAT Network. Elle vise à valoriser les patrimoines culturels féminins et promouvoir l’autonomie des femmes dans la société, en particulier celles vivant dans les régions montagneuses et reculées du Vietnam.

D’après Bông Mai, l’événement s’inspire de son projet de publication de deux livres cette année : l’un sur les tenues traditionnelles des minorités ethniques et l’autre sur son voyage trans-vietnamien de 99 jours.

Quelque 55 costumes de 35 minorités ethniques

"Vous, visiteurs de l’exposition, êtes les premiers à découvrir une partie de mes livres. Avec quelques-unes des pages présentées, vous avez l’occasion d’admirer - en images - 55 costumes de 35 (parmi les 53) minorités ethniques du Vietnam. Les photos présentent les différences et les originalités de chaque tenue : de la manière d’utiliser des foulards, aux motifs des manchettes, jusqu’à la mise en place d’accessoires ou de bijoux", a précisé Bông Mai.

"Pour préparer l'arrivée du mois de mars - celui des célébrations des femmes vietnamiennes - je suis heureuse d’être présente à cette exposition. Le voyage trans-vietnamien de 99 jours de Bông Mai est une expérience inspirante et pleine d’énergie. Conduisant seule sa voiture, elle a conquis des routes accidentées, des cols dangereux de 10.000 km à travers 44 villes et provinces, rencontré les gens locaux, écouté des témoignages dans 80 villages et immortalisé les moments forts de leur vie quotidienne pleine de couleurs. J’appelle son voyage un voyage coloré ", a déclaré Nguyên Thi Minh Huong, vice-présidente de l’Union des associations des femmes vietnamiennes lors de la cérémonie d’inauguration de l’exposition.

"Personne ne choisit son lieu de naissance mais on peut choisir sa manière de vivre. Alors, pourquoi pas choisir une vie pleine de couleurs et de significations pour changer ce que l’on veut. L’Union des associations des femmes vietnamiennes est fière d’accompagner les femmes et enfants vietnamiens qui osent faire leurs propres choix, dépassent leurs limites pour rechercher les réussites, le bonheur et transmettre de belles valeurs positives à la communauté", a-t-elle ajouté.

En plus des images de costumes, les visiteurs peuvent écouter l’auteure rappeler les moments forts de son voyage, comme sa rencontre avec des femmes Khang, Lu, Thai… Elles aussi ont des histoires passionnantes à raconter.

Seule mais jamais solitaire

Début 2022, Bông Mai a décidé de réaliser seule un voyage de 99 jours en voiture, dans le but de découvrir et d’étudier la culture des minorités ethniques vietnamiennes. Elle s'est concentrée sur deux éléments : les costumes traditionnels et les chants ou danses folkloriques. À la suite de ce voyage, elle a collecté des archives et des documents sur 55 costumes et 49 mélodies de 35 minorités ethniques. À ses recherches, se sont ajoutés les nombreux récits de femmes racontés, des histoires pleines de couleurs de la vie. De retour à Hanoï, Bông Mai veut transmettre un message au public, et surtout aux femmes : "Osez mener une vie glorieuse !" dans l’espoir de briser les préjugés sociaux sur les femmes et d’encourager les gens de franchir leurs limites pour réaliser leurs rêves.

"C’était un voyage réalisé seule, avec ma voiture. Mais je ne suis jamais sentie solitaire car j’étais avec les familles qui m’ont accueillie chaleureusement. Je veux raconter les moments inoubliables vécus, les histoires touchantes et les rencontres avec de vrais amis", a expliqué la journaliste.

Bông Mai a remis 30 photos de femmes prises lors de son voyage au Musée des femmes du Vietnam. -CVN/VNA