Les coopératives jouent le rôle de pont reliant les entreprises aux paysans afin de favoriser l’écoulement des produits agricoles. Photo : VNA



Hanoï (VNA) - Plusieurs coopératives agricoles de la province de Thanh Hoa se sont organisées dans la production et la promotion de leurs produits et sont parvenues à écouler l’ensemble de leur stock.



Selon le Service provincial de l’agriculture et du développement, Thanh Hoa recense 630 coopératives agricoles avec près de 72.000 membres. Elles jouent le rôle de pont reliant les entreprises aux paysans afin de favoriser l’écoulement des produits agricoles.



Les coopératives ont notamment persuadé les agriculteurs de réaliser le recouvrement de leurs terres arables pour créer des champs de grande superficie. La création de régions de production de grande envergure permet aux paysans de mieux répondre aux besoins du marché. Les coopératives fournissent des semences, des jeunes animaux pour l’élevage, des engrais, et procurent également des services agricoles : préparation des terres, travaux hydrauliques, récolte… Elles signent également des contrats d’écoulement avec les entreprises de la province et du pays.



Récolter les fruits



La coopérative agricole Dông Phuong Hông est une adresse fiable pour les paysans de la commune Tho Hai, dans le district de Tho Xuân. Elle a formé les paysans à la restructuration des méthodes culturales et d’élevage afin d’augmenter la productivité et la qualité des produits agricoles. Elle a encouragé les paysans à appliquer les normes nationales des bonnes pratiques agricoles VietGap pour la plantation de légumes bio sur une superficie de 10 ha.



La coopérative Nga Truong, dans le district de Nga Son, est spécialisée, quant à elle, dans la production de pommes de terre Atlantic pour honorer son contrat avec la SARL Orion Vietnam. Cette plantation permet de tirer un revenu de 140 à 160 millions de dôngs par hectare. Avec une superficie totale des cultures de pommes de terre de 60 ha dans le district, la coopérative réalise un rendement de 900 tonnes par an. Elle affiche un chiffre d’affaires annuel de plus de 5 milliards de dôngs et assure un emploi à plus de 200 foyers membres.



Les coopératives de Thanh Hoa ne s’arrêtent pas à la production de cultures maraîchères traditionnelles. Certaines ont investi dans la production agricole de haute technologie. D’autres sont lancées dans la production en serre de champignons et de linh chi, produits à haute valeur économique, dont le bénéfice s’élève à 200-300 millions de dôngs/ha.-CVN/VNA