Thanh Hoa, 19 mars (VNA) – Samedi matin 19 mars, dans la province de Thanh Hoa (Centre), le président de l'Assemblée nationale Vuong Dinh Huê a pris part à la 65e journée traditionnelle de Z111, une usine d'armes légères.

Photo : VNA

Le présisdent de l'AN Vuong Dinh Hue a exprimé sa confiance dans le fait que l'usine continuera à développer et à mener à bien ses tâches de recherche, de conception et de fabrication d'armes au service des forces armées, contribuant résolument à la défense de l'indépendance et de la souveraineté du pays dans toutes les situations.

Le chef de l’organe législatif a demandé aux dirigeants de l’usine de créer un centre d'innovation qui aura pour objectif de promouvoir la recherche et l'application des progrès en sciences et technologies militaires. Vuong Dinh Huê a également rappelé que le développement de l'industrie de la défense devait faire l’objet d’un programme cible national.

“Nous devons développer une industrie défensive moderne et performante. Pour y parvenir, il est essentiel de recourir aux progrès techno-scientifiques et d’intensifier la coopération internationale dans la formation des ressources humaines, la recherche, le transfert de technologies, la production et la réparation d'armes et d'équipements militaires”, a-t-il dit.

À cette occasion, l’usine Z111 s’est vu décerner l'Ordre de défense de la patrie de première classe, et son directeur Hoang Quoc Vinh, l’ordre du Travail de 3e classe. - VNA