La police thaïlandaise effectue des contrôles de sécurité au centre de conventions IMPACT Muang Thong Thani, dans la province de Nonthaburi, où se dérouleront une série d'événements au niveau de l'ASEAN 35 (Photo: VNA)

Hanoi (VNA) - Avant le 35e sommet de l’ASEAN et les réunions à haut niveau connexes, prévu du 2 au 4 novembre en Thaïlande, un correspondant de l'Agence vietnamienne d’information à Bangkok a eu une interview avec Arin Jira, président du conseil consultatif de l'ASEAN et vice-président de la Fédération thaïlandaise des industries.

Arin Jira a déclaré que la Thaïlande préparait le sommet de l'ASEAN depuis plus d'un an. Il a déclaré que la Thaïlande assumait le rôle de président de l'ASEAN dans le contexte de la 4e révolution industrielle. En conséquence, lors de la prochaine conférence, le pays tiendra des discussions à propos de cette révolution entre les dirigeants de l'ASEAN et ceux de certains pays partenaires, en présence d'environ 1 200 participants. Il a souligné que "ce seront des forums permettant aux dirigeants de donner leurs visions, recommandations et évaluations sur la situation régionale et mondiale".

Egalement organisé dans le cadre du sommet de l'ASEAN, le sommet de l'ASEAN sur les entreprises et l'investissement (ABIS) par le Conseil consultatif des entreprises de l'ASEAN (ASEAN-BAC). Ce sommet permet aux entreprises de rencontrer des dirigeants de l’ASEAN, ainsi que des chefs d’entreprise, de grands hommes d’affaires qui ont une influence importante sur le développement de l’économie de l’ASEAN.

Selon lui, les participants à l’ABIS 2019 discuteront de nombreuses questions, dont le contenu destiné à promouvoir la 4e révolution industrielle de l'ASEAN dans la chaîne de valeur mondiale. En outre, le sommet débattra de l’objectif du développement durable de l'ASEAN par le biais de l’économie circulaire qui garantira une utilisation efficace des ressources, ainsi que le traitement et le recyclage des déchets. Le sommet portera également sur la manière dont les petites et moyennes entreprises peuvent accéder à un financement suffisant.

En ce qui concerne les prochains événements de l'ASEAN, Arin Jira a exprimé son souhait que les dirigeants de l'ASEAN restent solidaires et unissent leurs forces pour créer des changements plus rapides aux initiatives qui ont été lancées. En outre, il espérait également que le sommet ouvrirait la voie à la facilitation des échanges, assurant ainsi le développement continu de la Communauté économique de l'ASEAN en tant que zone de libre-échange.

Au cours des derniers mois, le pays hôte thaïlandais a mobilisé des ressources, depuis les installations et le personnel jusqu’au contenu des discussions, afin de se préparer avec soin pour assurer le succès des conférences de l’ASEAN. La préparation de cet événement est maintenant terminée. Il s’agit de la dernière série de conférences importantes organisées par la Thaïlande en tant que président de l’ASEAN en 2019, avec la participation de plus de 3 000 délégués, dont des dirigeants et des représentants de 23 pays et de 5 organisations internationales, et plus de 1 400 journalistes de nombreux pays et territoires.

La sécurité est une priorité absolue pour le gouvernement thaïlandais conformément aux normes internationales. Ces derniers jours, la Thaïlande a mobilisé 17 000 agents de police et de sécurité dans des lieux stratégiques de Bangkok et au centre de conventions IMPACT Muang Thong Thani dans la province de Nonthaburi. Toutes les unités de police ont reçu l'ordre d'assurer la sécurité des ambassades, des systèmes de transport en commun et des centres commerciaux, de patrouiller 24 heures sur 24 dans des lieux à risque et d'établir des postes de sécurité sur les routes principales.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que sous la direction du pays hôte, les dirigeants discuteraient de questions telles que la coopération, la construction stable vers la durabilité, la gestion des frontières, la cybersécurité, la criminalité, le développement transnational, la stimulation économique, la 4ème révolution industrielle, etc.

Selon l’agenda, la cérémonie d'ouverture du 35ème sommet de l'ASEAN et les sommets connexes auront lieu le 3 novembre au matin. -VNA