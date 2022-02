De nouvelles voitures sont prêtes à être exportées au port en eau profonde de Laem Chabang, dans la province de Chon Buri. Photo:bangkokpost.com

Bangkok, 10 février (VNA) - L'industrie automobile thaïlandaise prévoit de fabriquer 1,8 million de véhicules cette année, dont un million pour l'exportation, alors que la demande du marché continue de s'améliorer.Selon la Fédération des industries thaïlandaises (FIT), la production automobile a augmenté de 18 % en 2021 par rapport à l'année précédente pour atteindre 1.685.706 véhicules. Les exportations ont également augmenté de 30 % pour atteindre 561,1 millions de THB (17,1 millions de dollars). En décembre, les exportations ont atteint un sommet en neuf mois de 101.307 véhicules, en hausse de 2,5 % par rapport à novembre et de 48 % par rapport à la même période un an plus tôt.La FIT a déclaré que les exportations de véhicules vers l'Australie et l'Océanie ont augmenté de 102 %, vers l'Europe de 65 % et vers l'Amérique centrale et du Sud de 122 %.Il prévoit que la situation continuera de s'améliorer cette année, la Thaïlande produisant un million de véhicules pour le marché étranger et 800 000 pour les ventes intérieures.Noriaki Yamashita, président de Toyota Motor Thailand, a été cité par les médias locaux comme ayant déclaré que la crise du COVID-19 continuerait d'affecter l'économie thaïlandaise, mais que l'industrie automobile s'améliorerait progressivement en fonction des conditions économiques générales.Il a déclaré que les ventes domestiques devraient augmenter à 860.000 véhicules cette année, en hausse de 13,3% par rapport au chiffre de l'année dernière.- VNA