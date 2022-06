Photo: VNA

Hanoï (VNA) – Actuellement, les produits vietnamiens représentent plus de 90% des marchandises présentées dans les établissements des distributeurs nationaux et 60%-96% dans les supermarchés des distributeurs étrangers au Vietnam.

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce, le taux de produits vietnamiens dans les marchés traditionnels et petits magasins est estimé à plus de 60%. Depuis l’apparition du COVID-19, 76% des consommateurs vietnamiens accordent la priorité aux produits «made in Vietnam ».

Le mouvement « les Vietnamiens accordent la priorité aux produits vietnamiens » a contribué au changement de comportement des consommateurs nationaux, qui non seulement accordent la priorité aux produits vietnamiens mais les considèrent comme leur premier choix, a déclaré Le Viet Nga, directrice adjointe du Département du marché domestique.

Les produits «made in Vietnam » gagnent de plus en plus la confiance des consommateurs grâce à leur origine transparente, leurs marques prestigieuses et leur haute qualité, a-t-elle ajouté.

Pour améliorer la position et la compétitivité des produits nationaux, le ministère lancera cette année, deux programmes d'identification de marques vietnamiennes à l'échelle nationale, baptisés "Fier des produits vietnamiens" et " Quintessence des produits vietnamiens", a-t-elle informé. -VNA