Production de composants électroniques dans la province de Vinh Phuc. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Malgré des impacts de la pandémie de COVID-19 l’année dernière, le Vietnam a comptabilisé 37 groupes d’articles connaissant une valeur d’exportation de plus d’un milliard d'USD en 2021, soit quatre groupes de plus que l’année précédente. L’exportation de composants et produits électroniques est arrivée en tête avec plus de 54 milliards d’USD.



L’année 2021 a été le théâtre des dégâts économiques causés par la pandémie de COVID-19 : le commerce mondial a connu une chute et la valeur de l’exportation de nombre de pays a baissé.



Malgré ce contexte, le commerce extérieur du Vietnam a réussi à tirer son épingle du jeu avec un volume d’exportation estimé à plus de 336 milliards d'USD, soit une croissance d’environ 20% par rapport à l’année 2020. Téléphones, composants électroniques, machines, équipements, outils, dérivés et la sidérurgie arrivent en premier dans la liste des marchandises les plus exportées.



Selon Pham Van Tài, directeur général du constructeur automobile de Truong Hai, en dépit de la 4e vague de la pandémie de COVID-19 qui a affecté la production et les activités des entreprises, sa société a vendu des millions de composants automobiles à ses partenaires sud-coréens, japonais, russes et malaisiens.



Il note néanmoins un bémol : "Cependant, l’exportation vers les pays européens a rencontré des difficultés en raison de l’interruption de la chaîne d’approvisionnement. En outre, les partenaires en Europe restent exigeants et il est plus difficile pour les entreprises vietnamiennes de les satisfaire en période épidémique".



D’après Andrew Jeffries, directeur de la Banque asiatique de développement (BAD), les produits électroniques, ordinateurs, appareils-équipements, textiles et chaussures constituent les secteurs les plus épanouis en 2022. "Une grande partie de l’investissement direct à l’étranger (IDE) a été destiné à ces secteurs, améliorant leur capacité d’approvisionnement dans la chaîne de production mondiale. Cela a renforcé davantage encore le prestige du Vietnam qui s’est affirmé ces dernières années", a-t-il souligné.