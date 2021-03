Vietnam Airlines est entrée dans le groupe des 10 plus grands marchés de l'aviation au monde. Photo: Vietnam Airlines

Hanoï (VNA) - Selon l’OAG, le premier fournisseur mondial de données et d'informations sur les voyages, avec plus d'un million de passagers la semaine dernière, Vietnam Airlines est entrée dans le groupe des 10 plus grands marchés de l'aviation au monde.



Selon les dernières données publiées par l’OAG, le marché de l'aviation vietnamien a enregistré une augmentation de 117.000 passagers au cours de la semaine dernière, atteignant un total de 1.072.977 par semaine. La position de leader mondial appartient toujours aux compagnies aériennes chinoises avec plus de 16 millions de passagers par semaine, suivies par les États-Unis avec plus de 15 millions.



Malgré la croissance du nombre de passagers par rapport à la semaine précédente, par rapport au 20 janvier 2020, les données de l’OAG montrent que la taille du marché de l'aviation vietnamienne a diminué de 31,4% en raison de l'épidémie de Covid-19.



À l'échelle mondiale, le nombre total de passagers des compagnies aériennes a chuté de 35% par rapport à la même période de 2020 et de 44% par rapport à la même période de 2019.



En termes de nombre de passagers en Asie du Sud-Est, la taille du marché de l'aviation vietnamienne n'est inférieure qu'à celle de l'Indonésie, un pays de 270 millions d'habitants soit 3 fois plus que le Vietnam. Au cours de la semaine dernière, plus de 2 millions de passagers ont été comptabilisés, soit le double des compagnies aériennes vietnamiennes.



Le pays d'Asie du Sud-Est classé troisième en termes de passagers la semaine dernière est la Thaïlande. Le marché de l'aviation thaïlandais a atteint 661.171 passagers au cours de la dernière semaine, en baisse de 68,5% par rapport à avant l’épidémie de Covid-19.



Auparavant, de nombreux organismes de statistiques aéronautiques évaluaient la ligne Ho Chi Minh-Ville – Hanoï comme la deuxième ligne intérieure la plus fréquentée au monde, juste derrière Séoul – Jeju en Corée du Sud. -CPV/VNA