Vientiane (VNA) - Les représentants du Comité pour la Paix et la Solidarité du Vietnam (VPC) et du Comité pour la Paix et la Solidarité du Laos (LCPS) ont échangé des expériences en matière de maintien de la paix lors d'une réunion tenue jeudi à Vientiane.



Pham Van Chuong, vice-président du comité du Vietnam et Alounxay Sounnalath, vice-président du comité du Laos, se sont informés du développement socio-économique de chaque pays et ont abordé des questions d'intérêt commun aux niveaux régional et mondial.



Pham Van Chuong s'est déclaré réjoui du développement fructueux de l'amitié traditionnelle, de la solidarité spéciale et de la coopération intégrale entre les Partis, les États et les peuples vietnamiens et laotiens, ainsi que de la coopération entre les deux comités.



Il a demandé au LCPS d'envoyer des délégations pour participer aux activités de paix prévues au Vietnam en 2019, et a promis que la partie vietnamienne ferait de son mieux pour contribuer à la réunion régionale asiatique du Conseil mondial de la paix qui sera assumée en 2019 par le Laos.



De son côté, Alounxay Sounnalath a remercié la partie vietnamienne pour sa coopération et son soutien accordés au Comité pour la Paix et la Solidarité du Laos, affirmant que les deux comités poursuivraient leur collaboration et leur échange d'expériences, d'informations et de points de vue sur des questions régionales et internationales.

Le même jour, la délégation vietnamienne est allée saluer Somphan Phengkhammi, vice-président de l'Assemblée nationale du Laos et président du Comité pour la Paix et la Solidarité du Laos.



La délégation vietnamienne du Comité pour la Paix et la Solidarité du Vietnam, conduite par son vice-président, Pham Van Chuong, effectue une visite de travail au Laos du 24 au 28 décembre. -VNA