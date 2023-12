L'Union des organisations d'amitié du Vietnam remet la médaille « Pour la paix et l'amitié entre les nations » à Ben Chapman, Warwick Morris et Paul Smith, co-fondateurs de Vietnam UK Network. Photo: VNA

Londres, 6 décembre (VNA) - L'Union des organisations d'amitié du Vietnam (VUFO) a remis, le 4 décembre, la médaille « Pour la paix et l'amitié entre les nations » à Ben Chapman, Warwick Morris et Paul Smith, co-fondateurs de Vietnam UK Network (VUKN), pour honorer leurs contributions exceptionnelles aux relations entre les deux pays.Cette médaille, la plus haute distinction du Présidium de la VUFO, a été remise par Nguyen Van Phuc, premier vice-président de l'Association d'amitié Vietnam-Royaume-Uni, lors d'une réception à Londres à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations Vietnam-Royaume-Uni et du 10e du réseau Vietnam UK Network .Selon le VUKN, ses fondateurs ont été honorés non seulement pour leurs contributions exceptionnelles à la culture, à la politique, à l'économie et à la société du Vietnam au cours de la décennie à travers la création et le développement du réseau, mais également pour leurs contributions dans un certain nombre d'autres domaines, ainsi qu'au développement des relations Vietnam-Royaume-Uni. Le président fondateur de VUKN, Ben Chapman, est un ancien député, tandis que l'ancien président Warwick Morris est un ancien ambassadeur britannique au Vietnam. L'ancien vice-président Paul Smith a été le fondateur du groupe de logiciels Nash Tech avec des années d'expérience commerciale au Vietnam.Le VUKN a déclaré que la remise de cette médaille commémorative réaffirmait la haute appréciation du Vietnam pour les contributions des individus et des organisations britanniques aux relations entre les deux pays et les deux peuples.Lors de l'événement, VUKN et VUFA ont également signé un nouveau protocole de coopération de cinq ans, qui reconnaît la relation de longue date et fructueuse entre les deux organisations tout en marquant une nouvelle ère de partenariat entre elles.S'adressant à l'événement, le président du VUKN, Mark Kent, qui est également ancien ambassadeur britannique au Vietnam, a déclaré que cette année marquait non seulement les 50 ans des relations diplomatiques Vietnam-Royaume-Uni, mais aussi le 10e du VUKN. Il a souligné les contributions des fondateurs du VUKN ainsi que des diplomates et de nombreux autres citoyens des deux pays à cette réalisation.L'ambassadeur Nguyen Hoang Long a réaffirmé l'engagement de tout faire pour renforcer la coopération et les relations entre les deux pays.Il a déclaré que le développement des relations entre les deux peuples et la coopération efficace entre VUFA et VUKN étaient largement attribuables aux contributions et à l'enthousiasme des cofondateurs de VUNK, de son président Mark Kent et de ses membres.