Fabrication des carreaux en céramique. Photo: tapchikientruc

Hanoï (VNA) - Le Vietnam compte plus de 80 entreprises produisant des carreaux en céramique avec une capacité annuelle d’environ 700 millions de m². L’industrie vietnamienne des carreaux en céramique occupe la 4e position parmi les premiers producteurs et aussi les consommateurs principaux dans le monde, et est le leader au sein de l’ASEAN.



Créé en 1993, ce secteur national a connu une croissance rapide. Pendant les années 2011-2013, il est entré dans une période difficile en raison du gel du marché immobilier, avec une chute de la consommation de près de 30%. Cependant, depuis 2014, le marché s'est redressé, entraînant une forte croissance de la consommation de carreaux en céramique.



Cependant, les carreaux en céramique vietnamiens sont soumis à la concurrence féroce des marques internationales venues d’Espagne, d’Italie, d’Inde et de Chine.



Après des années de difficultés sur le marché domestique, les carreaux en céramique vietnamiens ont retrouvé leur position. En 2019, de marques vietnamiennes ont regagné des parts de marché par rapport aux produits importés. En particulier, les produits d’Amygres, Prime… sont exporté vers des marchés exigeants tels que Taïwan (Chine), Philippines, Corée du Sud, États-Unis, confirmant ainsi la position des carreaux en céramique vietnamiens sur la scène internationale. -CPV/VNA