Bangkok, 23 mars (VNA) - Les campagnes électorales devraient générer jusqu'à 120 milliards de THB (3,5 milliards de dollars) pour l'économie thaïlandaise, a déclaré le Centre de prévisions économiques et commerciales de l'Université de la Chambre de commerce thaïlandaise.



Le directeur du centre, Thanawat Polvichai, a déclaré que les partis politiques passaient à plein régime avec la campagne électorale après que la date des élections ait été fixée au 14 mai par la Commission électorale.



Les 120 milliards de THB générés pendant la campagne feront grimper le PIB de la Thaïlande de 4 % au deuxième trimestre, a-t-il déclaré, ajoutant que l'économie thaïlandaise devrait croître de 3 à 4 % cette année.



Cependant, la hausse des coûts de production et l'inflation peuvent affecter les bénéfices et la liquidité du secteur des entreprises, même si l'économie devrait se redresser au second semestre de cette année, selon Thanawat Polvichai. - VNA

