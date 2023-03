Un client d'une banque effectue un scan facial à l'aide d'un smartphone. Photo : bangkokpost.com

Bangkok, 12 mars (VNA) - La Banque de Thaïlande et les banques commerciales membres de l'Association des banquiers thaïlandais (TBA) ont mis à niveau leur technologie numérique pour gérer les cyber-risques et renforcer la cybersécurité.TBA se coordonnera étroitement avec la banque centrale et l’Association des institutions financières gouvernementales (GFA) pour assurer la mise en œuvre de nouvelles mesures de cybersécurité d'ici la date limite de juin, a déclaré le président de TBA, Payong Srivanich, lors d'un point de presse le 10 mars.Payong Srivanich a déclaré que les banques collectaient déjà les données biométriques des clients, permettant des scans faciaux pour les transferts d'argent et des ajustements des limites de transfert de crédit sur les applications bancaires mobiles.Selon les nouvelles mesures, un scan facial est nécessaire pour les transferts d'argent numérique de plus de 50.000 THB (1.440 dollars) par transaction, les transferts de plus de 200.000 THB par jour et les changements de montants de virement de plus de 50 000 bahts par transaction. Les banques doivent mettre en œuvre ces mesures d'ici juin.Payong Srivanich a souligné que pour se conformer aux nouvelles mesures de cybersécurité, les banques devront allouer un budget d'investissement plus élevé pour le développement de systèmes informatiques et numériques. Mais l'investissement est nécessaire pour se prémunir contre les cyber-risques ou il pourrait créer une perte plus élevée pour les clients et les banques.Pendant ce temps, Tuantong Treenuparb, vice-président exécutif senior pour l'informatique à la Banque du logement du gouvernement et représentant de GFA, a déclaré que les institutions financières spécialisées (SFI) ont également développé une technologie biométrique pour protéger les clients contre les cyber-risques. En conséquence, les SFI s'engagent à se conformer aux nouvelles mesures de cybersécurité de la banque centrale.Selon la Banque de Thaïlande, certaines banques ont collecté des données faciales numériques pour plus de 50% de leur clientèle totale de dépôts, tandis que d'autres étaient en dessous de ce niveau.Dans un premier temps, la banque centrale exige des scans faciaux pour les transferts d'argent numérique et l'ajustement des limites de transfert de crédit. Les scans faciaux pourraient être étendus pour couvrir les dépôts et les retraits d'argent pour la prochaine étape.- VNA