Hanoi (VNA) - Sur neuf banques à capital 100% étranger au Vietnam, deux viennent de République de Corée. Ce sont Shinhan Bank et Woori Bank. De plus en plus de banques sud-coréennes ont ouvert leur succursale ou investi dans leurs consœurs vietnamiennes.

Avec 32 succursales, Shinhan Vietnam est actuellement une banque étrangère comptant le plus grand nombre de succursales au Vietnam. Source: SBS

Shinhan, KB Kookmin, KEB Hana et Woori sont les quatre plus grandes banques sud-coréennes au Vietnam. Leurs actifs s’élèvent à quelque 6 milliards de dollars. La banque Shinhan représente à elle seule 3,2 milliards de dollars. Implantée au Vietnam depuis 1993, Shinhan est maintenant la banque étrangère qui possède le plus grand nombre de succursales au Vietnam, avec 32 succursales.

Alors que toutes ces banques souhaitent élargir leurs activités au Vietnam, plusieurs autres annoncent leur intention de s’y implanter prochainement. Plus récemment, KEB Hana a décidé de racheter 15 % des actions de BIDV.

Une question qui se pose : Pourquoi le Vietnam est-il si attrayant aux yeux des banques sud-coréennes? Les effets du bouche-à-oreille ? Effectivement, Shinhan, KB Kookmin, KEB Hana et Woori ont annoncé qu’elles avaient réalisé en 2018 un bénéfice total de 132 millions de dollars grâce à leurs activités au Vietnam, soit une hausse de plus de 120 % par rapport à 2017.

Le Vietnam suscite l’intérêt des banques sud-coréennes parce que c’est un marché de plus de 90 millions d’habitants. Le nombre d’utilisateurs d’Internet et de smart phones augmente fortement. Les services d’e-banking, un secteur dans lequel les banques sud-coréennes sont excellentes se développent.

Mais la principale raison réside dans la volonté de Hanoi d’ouvrir davantage son secteur bancaire aux investisseurs étrangers. Alors que, jusqu’ici, les acteurs étrangers ne pouvaient pas détenir plus de 30 % du capital d’une banque vietnamienne, ce plafond va être relevé prochainement et le gouvernement pourrait aussi, par la même occasion, sortir du capital de certaines banques. – VOV/VNA